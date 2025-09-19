Popstar na capital: Katy Perry faz a festa no Mané Garrincha

Katy Perry desembarca em Brasília pela primeira vez, com apresentação da The Lifetimes Tour - (crédito: Divulgação/Capitol Records)

A cantora norte-americana Katy Perry desembarca em Brasília pela primeira vez na noite desta sexta-feira (19/9), com a série de shows The Lifetimes Tour, celebração do sexto álbum da discografia, 143. Após apresentações na Austrália, Estados Unidos, Canadá e Argentina, a artista sobe aos palcos do Mané Garrincha, às 21h, e promete uma performance dividida em seis atos, passeando entre os principais sucessos da carreira.

Leia também: Anitta revela bastidores do playback em premiações

A turnê marca o retorno de Katy à estrada após um período de dois anos em residência em Las Vegas, Estados Unidos — de dezembro de 2021 a agosto de 2022, a cantora apresentou regularmente o show Play no resort World Theatre. "Quando eu entro em turnê, eu faço de maneira grandiosa e tento trazer uma espécie de Disneylândia sobre rodas para todos", disse a popstar em entrevista à revista norte-americana Pollstar no início do ano.

"Na estrada, eu gosto de realmente entender onde estou em cada noite. Quando falo com o público, coisa que nunca é roteirizada, eu falo do que tenho vivenciado, como eu os conheço e como quero me conectar com eles", completou Katy. No ano passado, a vocalista apresentou em primeira mão as músicas do álbum 143 durante apresentação no Rock in Rio.

Desta vez, a turnê pelo Brasil passou por São Paulo, no festival The Town, e em Curitiba, antes de chegar a Brasília. Para além das faixas do mais recente disco, a norte-americana inclui no repertório sucessos como Dark horse, California girls, Teenage dream, I kissed a girl e Firework.

Em abril, Katy Perry foi uma das seis tripulantes de um voo comercial da Blue Origin ao espaço. No total, foram 11 minutos de viagem, em que a cantora pôde desfrutar de momentos sem gravidade e de uma vista exclusiva da Terra. Após a volta, ela revelou ter cantado What a wonderful world, música de Louis Armstrong, durante o trajeto.

Leia também: Ed Sheeran revela incômodo com semana de lançamento de álbuns

Serviço

Katy Perry — The Lifetimes Tour

Nesta sexta-feira (19/9), às 21h, no Mané Garrincha. Ingressos podem ser adquiridos no site Livepass e na bilheteria do estádio, a partir de R$ 225. Classificação indicativa: 16 anos desacompanhado. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos responsáveis legais.