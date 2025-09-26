Planaltina recebe Parada do Orgulho LGBTQIA+ neste domingo (28/9)

Elloa Negrinny, Maba, Ginger Mc.Gaffney e Léo Thierry são algumas das atrações da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Planaltina - (crédito: Divulgação)

A 12ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Planaltina será realizada neste domingo (28/9). A concentração tem início às 14h, no estacionamento do Ginásio de Múltiplas Funções (Setor Recreativo). Entre as atrações, estão as cantoras Maba e MC Lana, as drag queens Elloa Negrinny e Ginger Mc. Gaffney, e os DJs Larissa West e Léo Thierry.

A edição da Parada deste ano tem o tema “Sou LGBT e Tenho Família” e faz parte do projeto Distrito Criativo, uma parceria entre o Distrito Drag e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. O tema foi escolhido com o objetivo de reforçar a importância de que pessoas da comunidade LGBTQIA+ tenham direitos assegurados e que possam integrar núcleos familiares.

Os organizadores ressaltam a importância da realização da Parada do Orgulho LGBTQIA+ em diversas regiões do Distrito Federal, para garantir a promoção dos direitos humanos e democratização do acesso à cultura. Neste ano, Plano Piloto e Taguatinga já receberam o evento.

Serviço

12ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Planaltina

Neste domingo (28/9), com concentração às 14h no estacionamento do Ginásio de Múltiplas Funções (Setor Recreativo). Entrada gratuita.