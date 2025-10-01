Vale Tudo: cenas vazadas do velório de Odete Roitman criam teorias sobre morte da vilã

Debora Bloch interpreta Odete Roitman no remake de Vale Tudo. Apesar de confirmada a morte da personagem, fãs especulam que a vilã pode ter forjado o próprio fim - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O último capítulo do aclamado remake de Vale Tudo está previsto para ir ao ar no dia 17 de outubro. Seguindo os passos de Beatriz Segall, Debora Bloch interpreta Odete Roitman. Já se sabe pela versão de 1988 que a vilã morre na novela — mas o que os atores não esperavam era que o público iria torcer pela vida da personagem.

Segundo pesquisa do Datafolha, 47% dos telespectadores desejam que Odete perca tudo e caia na miséria, enquanto 35% preferem que ela vá para a cadeia. Em contrapartida, apenas 4% esperam que a vilã seja assassinada.

Apesar da opinião pública, a morte de Odete será exibida na TV Globo na próxima segunda-feira (6/10). Antes do assassinato, no entanto, a autora Manuela Dias prepara um dos momentos mais esperados do remake: a revelação de que a empresária esconde seu filho Leonardo (Guilherme Magon), que está em estado vegetativo.

Mesmo enfrentando conflitos familiares, a bilionária organizará o sequestro de Maria Fátima (Bella Campos). Manuela adiantou que fará mudanças importantes na trama e confirmou que Leila não será a responsável pela morte de Odete, deixando em aberto o destino da personagem em 2025 e fazendo os telespectadores se questionarem: quem matou Odete Roitman?

Vazam cenas do velório de Odete Roitman

Nas redes sociais, fãs se dividem. Alguns lamentam a saída da personagem e defendem que, com tantas mudanças feitas por Manuela Dias em relação à versão de 1988, a vilã poderia ter outro destino. Para alimentar o mistério, a produção exibiu o velório com caixão fechado, o que levantou teorias de que Odete teria forjado a própria morte e fomentando teorias de uma possível reviravolta no último capítulo. Confira: