Morre Ben Lewis, ator de 'O fantasma da ópera', aos 46 anos

O ator Ben Lewis morreu aos 46 anos nesta segunda-feira (6/10). A causa da morte foi um câncer de intestino. Em uma postagem no Instagram, o apresentador de TV australiano Todd Woodbridge descreveu Lewis como "um dos grandes".

"Hoje perdemos Ben Lewis, um dos meus amigos mais queridos da minha família e a família Australian Musical Theatre também perdeu um dos grandes! Ben era uma estrela no palco como fantasma em Amor Nunca Morre e No Fantasma da Ópera no West End. Mais importante, ele foi um dos grandes humanos, engraçado, carinhoso e um mentor maravilhoso para todas as pessoas com quem ele trabalha", escreveu Todd.

Nos anos 2000, o ator se apresentou em espetáculos como Urinetown, A Little Night Music e Priscilla, A Rainha do Deserto.



Em 2011, Ben participou da adaptação australiana de O Amor Nunca Morre, a sequência de Andrew Lloyd Webber para o famoso musical da Broadway O Fantasma da Ópera. Em 2017 e 2018, o ator reprisou o papel do personagem-título em O Fantasma da Ópera, no West End de Londres.



