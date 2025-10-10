Espetáculo 'Crisálida' será apresentado em Planaltina neste final de semana

Neste sábado (11/10) e domingo (12/10), às 19h, o espetáculo Crisálida volta em cartaz no Mini Teatro Lieta de Ló, em Planaltina, para a segunda temporada de apresentações do show. No dia 18, o Complexo Cultural de Planaltina recebe duas sessões da apresentação, às 17h e 19h. A entrada é gratuita.

Leia também: Taylor Swift antecipa própria proposta em música picante sobre Travis Kelce

Crisálida é dirigida e interpretada pelo grupo Trupe Por um Fio, ativo há mais de 15 anos no Distrito Federal. O espetáculo é um circo poético, no qual o Sr. Loyal Cabeça de Balão conduz o público por truques e pequenas mágicas de imaginação. A apresentação é acompanhada de música ao vivo.

Leia também: Hayley Williams rompe com o passado e revela seu lado mais ousado no novo álbum solo

O show surgiu a partir de experimentações com a técnica de bonecos de mãos, homenageando a tradição dos circos antigos. Todas as sessões terão intérprete de Libras e as apresentações das 19h dos três dias também apresentam assistência para pessoas com baixa mobilidade; o segundo show do dia 18 disponibiliza serviços de audiodescrição para o público.

Serviço

Crisálida

Da Trupe Por Um Fio. Neste sábado (11/10) e domingo (12/10), às 19h, no Mini Teatro Lieta de Ló (Rua Hugo Lobo Quadra 46 Casa 790 Setor Tradicional); no dia 18 de outubro, no Complexo Cultural de Planaltina (Avenida Uberdan Cardoso), às 17h e 19h. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.