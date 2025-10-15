Neste sábado (18/10), a autora Alessandra Roscoe conduz mais uma edição do Clube dos Pequenos Leitores. A autora propõe uma dinâmica além da leitura em voz alta convidando os bebês e suas famílias a explorarem os sentidos através de sons, aromas e texturas.

Leia também: Cia Novos Candangos chega a Belo Horizonte após sucesso em João Pessoa

O livro abordado será O jardim encantado, que é inspirado em um caso real de bullying e apresenta uma joaninha que possui uma única pintinha e adora ser diferente, mas é frequentemente questionada por outros animais. A obra traz um espaço mágico, repleto de flores, insetos e pequenas confusões que, ao final, encontram uma solução inesperada.

Nesta edição, o Boulevard Kids, espaço destinado a ações culturais e educativas, ganhará um formato diferente. Alessandra reunirá as crianças e suas famílias ao redor de um livro gigante, em busca de que eles explorem a história com todos os seus sentidos. A leitura será dividida em duas etapas, a primeira, das 16h às 16h20, focada em bebês de 0 a 2 anos. Em seguida, das 16h30 às 16h50, será a vez das crianças de 3 a 5 anos.



Leia também: CCBB comemora 25 anos com programação especial para o Dia das Crianças

Além do momento de leitura, no evento também promoverá empréstimos de livros para as crianças levarem para casa e par que a família continue estimulando a leitura dos pequenos. A devolução dos livros será realizada no próximo encontro do clube. O projeto distribui também um Passaporte do Leitor, para que, a cada edição participada, as crianças façam registros com um diário.

A autora destaca a importância do contato com a leitura desde cedo, “Eu defendo que a gente deve começar a ler para o bebê ainda no ventre. Do ventre ao colo, como diz o livro da Ninfa Parreiras, que fez uma pesquisa muito grande sobre isso", diz. O Clube dos Pequenos Leitores teve início em agosto e visa estimular as famílias a proporcionar esse contato desde cedo.

Serviço

Clube dos Pequenos Leitores

No próximo sábado 18/10, a partir das 16h, no Boulevard Shopping de Brasília, piso 2. Ingressos gratuitos, no site do Boulevard Shoppping, mediante a doação de um livro em bom estado. Classificação indicativa livre.