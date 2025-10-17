Maria Izabel de Aviz lança o livro Psicoterapia Fenomenológica nesta sexta

A autora Maria Izabel de Aviz lança, nesta sexta (17/10), o segundo livro, Psicoterapia Fenomenológica II — O método fenomenológico, da editora Appris. O livro traz a perspectiva da fenomenologia de Edmund Husserl, que propunha o estudo dos fenômenos como forma de compreender o sentido do mundo.

Esse método não coloca sob responsabilidade do profissional da psicologia a cura do paciente, mas sim o compromisso com um relacionamento saudável com aquele que procura o atendimento psicológico. A pesquisa fenomenológica se baseia na intuição por meio da observação dos fenômenos e, em seguida, uma descrição destes.

Maria Izabel de Aviz nasceu no interior do Paraná, mas vive na capital federal desde 2004. Ela se formou em psicologia, no ano de 1978, pela PUC do Paraná. Em 2010, finalizou seu mestrado com a temática A escolha Kierkegaardiana nos processos de mudança em psicoterapia, pela Universidade Católica de Brasília. Atualmente, ela atende pacientes de psicoterapia em seu consultório, em Brasília.

Psicoterapia Fenomenológica II — O método fenomenológico

De Maria Izabel de Aviz. Lançamento nesta sexta-feira (17/10), às 19h, no Salão Paroquial Santo Cura Dars (SGAS 914, Módulo B, Lotes 65/67).

