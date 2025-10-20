Shrek 5 sofre novo adiamento e levanta dúvidas sobre o futuro da franquia

Depois de mais de 15 anos de espera desde Shrek Para Sempre (2010), o retorno do ogro mais famoso do cinema ainda vai demorar. A DreamWorks e a Universal confirmaram que Shrek 5 teve a estreia adiada novamente — agora prevista para 30 de junho de 2027. A informação foi divulgada pela Variety, que destacou ser a segunda alteração de data: o filme estava inicialmente marcado para julho de 2026 e depois passou para dezembro do mesmo ano. Nenhuma justificativa oficial foi dada pelos estúdios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A notícia reacendeu discussões entre fãs, que tentam entender o motivo do atraso. Boa parte acredita que o adiamento está ligado ao roteiro. Segundo teorias compartilhadas nas redes sociais, o enredo teria sido descoberto após o lançamento de um teaser em fevereiro, forçando o estúdio a repensar partes da história. O vídeo apresentava Felicia, filha de Shrek e Fiona, agora adolescente — e muitos apontaram que a trama giraria em torno da relação entre pai e filha.

Os rumores foram reforçados até por respostas da inteligência artificial Grok, do X (antigo Twitter), que descrevem o enredo como uma jornada de amadurecimento em que Felicia busca independência enquanto Shrek tenta lidar com a paternidade superprotetora. Diante da previsibilidade, fãs acreditam que a DreamWorks teria decidido reescrever o filme antes de levá-lo às telonas.

Outra hipótese envolve o visual dos personagens. O teaser provocou forte reação do público, que reclamou do novo estilo de animação, comparando-o ao de Gato de Botas: O Último Pedido. Muitos afirmaram que os personagens pareciam “irreconhecíveis” e até “sem alma”. Outros, porém, defenderam as mudanças, argumentando que o tempo passado desde 2010 justifica o novo design.

Mesmo sem confirmação oficial sobre as causas do adiamento — seja o roteiro, a animação ou ambos —, o interesse do público permanece alto. Com Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz de volta às vozes originais de Shrek, Burro e Fiona — e Zendaya estreando como Felicia —, o novo capítulo da franquia promete marcar a retomada do universo criado em 2001.

Quando finalmente chegar aos cinemas, Shrek 5 deverá estrear poucos dias antes de Homem-Aranha: Além do Aranhaverso, ocupando uma janela de peso entre grandes produções como Vingadores: Apocalipse e A Era do Gelo 6.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular