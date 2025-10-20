Gilberto Gil homenageia Preta Gil: "Estará sempre conosco"

Gilberto Gil lembrou Preta Gil e criticou declarações de intolerância religiosa feitas após sua morte. O cantor se despede dos palcos com a turnê 'Tempo Rei' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Há três meses, o Brasil se despedia de Preta Gil. Querida por familiares, amigos e colegas da indústria cultural, Preta foi homenageada pelo pai, Gilberto Gil, em seu aniversário de morte. Nesta segunda-feira (20/10), o cantor publicou uma foto ao lado da filha em sua conta no Instagram. “3 meses”, escreveu.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante o último show da turnê Tempo Rei, realizado em São Paulo neste sábado (18/10), fãs de Gilberto gritavam o nome de Preta. No momento, o artista foi ao microfone desabafar sobre as declarações de intolerância religiosa contra religiões de matriz africana proferidas pelo padre Danilo César após a morte de Preta.

"Essa é uma questão que não foi resolvida ainda propriamente pela humanidade, apesar de as religiões, quase todas elas, adotarem a proposta de que continua lá por cima. Outros dizem até que, para aqueles que não se comportaram muito bem na Terra, continua por baixo", afirmou.

Em transmissão ao vivo da Paróquia de São José (PE), o sacerdote ironizou uma oração feita por Gilberto aos orixás, divindades do candomblé e da umbanda, e questionou: "Gilberto Gil fez uma oração aos orixás, cadê o poder desses orixás que não ressuscitaram Preta Gil?". O caso segue na justiça.

“Mas enfim, Pretinha, onde quer que esteja, ou não esteja, já esteve. E por ter estado conosco, estará sempre conosco”, concluiu o cantor. Preta morreu em 20 de julho, vítima de um câncer no intestino, nos Estados Unidos, onde tentava um tratamento experimental.

Gilberto se despede dos palcos com a última turnê, conforme confirmado em entrevista ao Estado de S. Paulo. No entanto, o artista pretende continuar na música, mesmo que longe da rotina cansativa de shows.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular