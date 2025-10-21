Dispatch cativa por personagens carismáticos com heróis e piadas de escritório

Da vida de heróismo a monotonia do escritório, Robert Robertson vai descobrir como liderar é uma tarefa complicada. - (crédito: Reprodução/ADHoc Studios)

Dispatch , título pontapé da ADHoc Studios, mistura o mundo dos super-heróis com as séries de escritório. O jogo que une elementos de jogos de point and click com gerenciamento de recursos, e a ADHoc tem profissionais que trabalharam em títulos famosos do gênero, como The Walking Dead e The Wolf Among Us. Dispatch apresenta o mundo através da visão de Robert Robertson, um super-herói sem poderes, herdeiro de várias gerações de um traje de aço que o torna no Mecha-man.

Assim como os clássicos da Telltale, Dispatch vai ser dividido em episódios, fechando uma temporada de 8 entradas anunciadas, com 2 saindo por semana. Os dois primeiros chegam nesta quarta-feira, 22 de outubro, e a agenda do jogo segue até 12 de novembro, quando chegam os dois últimos episódios. O intuito dessa tática de lançamento é fomentar a sua comunidade de fãs com o “O que vem a seguir?”, no melhor estilo de um seriado de streaming.

“Achamos que o formato de lançamento é uma parte subestimada da experiência do jogador”, disse Nick Herman, cofundador do AdHoc Studio e Diretor Criativo do Dispatch em entrevista Correio.

O trabalho é melhor em equipe

O time de vilões reformados é a equipe que Robert deve trabalhar em equipe. (foto: Reprodução/ADHoc Studios)

O primeiro episódio chamado “Transição” conta a história de como Robert abandonou o manto de Mecha-man e entrou para iniciativa privada, ajudando a despachar heróis para pontos de emergência. Assim como todo super-herói, ele enfrenta supervilões, e numa caçada pelo seu maior nêmesis, Robert acaba emboscado e quase não saí com vida do ataque. O dano ao traje foi tamanho, que sem recursos para trazer o Mecha-man de volta a ativa, Robert anuncia uma aposentadoria precoce.

Sendo assim, ele decide ir a um bar e tirar um dia longe dos holofotes, enquanto pensa em seu próximo passo. Contudo, ele reencontra um antigo vilão, Flambae, que agora está reformado e se tornou um “herói”, mas continua ressentido por contas ainda não resolvidas, assim eles trocam palavras e Robert nocauteia Flambae.

No meio desse caos, uma outra heroína surge, Blonde Blazer que oferece uma proposta de emprego ao ex-herói, apontando que sua experiência dentro do universo de salvamentos e emergências diversas, seria essencial para lidar com uma nova equipe na empresa criada para despachar super poderosos para resolver problemas. Blazer oferece, além de um novo rumo para Robert, uma possibilidade de consertar seu traje com a equipe da SDN (Superhero Disptach Network). Sem muitas opções, Robert topa se tornando o novo operador da empresa.

Essa premissa cobre basicamente todo o primeiro episódio, que demonstra muito bem como a temporada deve seguir, com um ritmo mais dinâmico e que vai deixar a maioria dos jogadores querendo mais assim que o episódio chegar ao fim. Uma coisa que é curiosa, é que todo o conteúdo da demonstração - Com algumas surpresas no meio - lançada em 29 de maio, aborda muito conteúdo dos eventos do segundo episódio do jogo.

As relações são o ponto guia de Dispatch, além do protagonismo sarcástico de Aaron Paul de Breaking Bad no papel de Robert Robertson, muitos dos atores do RPG Critical Role, fazem participação no título, interpretando a equipe de vilões reformados, o Time Z, que o ex-herói despacha, trazendo um carisma essencial e cômico para trama.

Ferramentas de trabalho

Do seu computador, Robert indica onde cada herói deve ir. (foto: Reprodução/ADHoc Studios)

Além das escolhas de um point and click costumeiro, Dispatch traz vários Eventos de Ação Rápida (Quick Time Events) onde o jogador deve pressionar os botões no tempo limite para executar algum movimento. Há também um minigame de hackear algum sistema, no qual o jogador controla um dodecaedro em linhas digitais, interagindo com os espaços, tanto para liberar novos caminhos, quanto para executar uma série de comandos para ativar pontos que vão auxiliar a movimentação até a conclusão, alguns casos do minigame, acontece até com tempo para colocar mais pressão no jogador.

Por fim, o sistema principal do jogo é de despache, o time Z conta com 8 personagens com afinidades e atributos diferentes. Dispatch divide as virtudes em 5 categorias:

defesa

mobilidade

carisma

inteligência

ataque

Cada personagem deve ser direcionado para a missão que melhor condiz com suas características, por exemplo, Sonar, um homem-morcego executivo, tem como melhor status o carisma e a inteligência, logo, tarefas que envolvam atividades como conversar, desde dar uma palestra sobre o programa de reforma dos heróis, até convencer um bandido a desistir do crime, seriam tarefas mais bem indicadas para ele. Assim como para Golem ou Malevola, tarefas físicas de lutar devem ser mais facilmente executadas.

Conforme o jogador indica os personagens certos para as tarefas adequadas, eles ganham um ponto de habilidade que pode ser utilizado para aumentar seus status, tanto para balancear aqueles que pontuam zero em algumas categorias ou pode servir para extrapolar o personagem para ser incrivelmente bom em uma única virtude.

Considerações finais

O mapa de despache, com os 8 heróis disponíveis para enviar aos chamados. (foto: Reprodução/ADHoc Studios)

O único ponto ruim de Dispatch, é que os episódios são realmente episódicos e passam numa velocidade que o jogador que desconhece o gênero pode achar até curto demais, apesar de todo conteúdo apresentado. Os atores estão cirúrgicos na interpretação entregando até nas menores interações um texto que brinca com o mundo dentro e fora dos super-heróis.

A temporada ainda guarda muitas surpresas e promete que vai entregar o jogo que a comunidade da ADHoc tanto esperou para ver. Dispatch chega em 22 de outubro, para PlayStation 5 e PC, com dois episódios disponíveis no lançamento e o restante sendo lançado toda quarta-feira até encerrar no dia 12 de novembro.

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela ADHoc Studios para PC.







