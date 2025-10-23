Parque Diversom faz temporada em Ceilândia até novembro

Após temporada no Plano Piloto, o parque itinerante Diversom chega à Praça do Cidadão, em Ceilândia, onde fica até o dia 19 de novembro, com acesso gratuito das 8h às 20h. Idealizado por Luciano Porto, o espaço promove uma experiência multissensorial e reúne brinquedos interativos que mesclam movimento, música e imaginação de forma lúdica e educativa.

Esta edição do projeto conta com três brinquedos inéditos reunidos sob o nome de Realejos Diversom, que produz diversas sonoridades quando girado. Dele fazem parte o Metalossel, com sons metálicos, o Xilossel, com sons amadeirados e o Rotachu, que reproduz o barulho da chuva. Os brinquedos foram projetados para suportar tanto crianças quanto adultos, favorecendo a integração entre as famílias.

Criado em 2016, o projeto demonstra preocupação com a acessibilidade. O parque conta com placas em braile e letras ampliadas, QR codes com audiodescrição, abafadores acústicos e brinquedos que podem ser utilizados por cadeirantes. Após a temporada em Ceilândia, o Diverson segue para o Gama, onde fica até o dia 23 de dezembro.

Serviço

Circulação Parque Diversom em Ceilândia

Até o dia 19 de novembro, diariamente das 8h às 20h, na Praça do Cidadão, em Ceilândia. Acesso gratuito. Livre para todos os públicos. Ação acessível dia 9/11 (domingo), a partir das 10h.