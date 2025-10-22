Clube da Esquina celebra memórias no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Neste sábado (25/10), o Centro de Convenções Ulysses Guimarães será palco do Festival Estilo Brasil e celebra o legado do Clube da Esquina com Lô Borges e Beto Guedes. A dupla traz a turnê Esquina e Canções, que marca o reencontro deles. O show começa às 21h30, com abertura de Sérgio Hinds, membro da banda O Terço. Os ingressos custam a partir de R$79 a meia-entrada e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital.

Após o show de abertura de Sérgio Hinds, a plateia confere a turnê Esquinas e Canções, uma homenagem ao álbum Clube da Esquina (1972). Álbum que foi eleito o melhor da MPB de todos os tempos, em votação com mais de 250 especialistas e se destacou com inovação e complexidade, o que consolidou Lô Borges e Beto Guedes como grandes artistas de vanguarda.

Lô Borges e Beto Guedes são amigos de longa data e veteranos do Clube da Esquina. Na noite de sábado (25/10), eles celebram 50 anos de amizade, com este show que promete emocionar o público da capital. No Festival Estilo Brasil, cada artista canta seus clássicos em apresentações solo para depois se reunorem em uma performance com uma canção cantada por todos.

Serviço

Festival Estilo Brasil com Lô Borges e Beto Guedes

Neste sábado (25/10), a partir das 21h30, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os ingressos custam a partir de R$79 a meia-entrada e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital. Classificação indicativa 14 anos.

