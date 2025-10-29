Maíra Cardi pede orações: o drama da filha Eloáh na UTI

Maíra Cardi compartilhou com seus seguidores um momento emocionante: o encontro de seus filhos mais velhos com a recém-nascida Eloáh. Em um vídeo, o primogênito Lucas aparece segurando a irmãzinha nos braços, com a legenda: "O irmão também veio". A imagem transmite a alegria e a emoção do momento.

A influenciadora também compartilhou registros da bebê na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após apresentar dificuldades respiratórias. Em suas redes sociais, ela expressou o quanto é difícil ver a filha na UTI, destacando a semelhança da pequena com o pai, Thiago Nigro. "Temos uma vermelhinha igual o papai. Minha genética perdeu dessa vez! Muito a carinha dele, gente", comentou.

Thiago Nigro, marido de Maíra Cardi, tem se mostrado presente e dedicado nesse momento delicado. Ele acompanha Eloáh na UTI, oferecendo todo o suporte necessário à filha e à esposa.

A influenciadora também pediu orações aos seus seguidores para que a filha se recupere rapidamente e possa respirar por conta própria. "Para que o pulmãozinho dela volte a respirar sozinho, para que ela saia o mais rápido possível de lá, com saúde e com força para respirar sozinha porque agora ela está precisando dessa força extra", escreveu.

