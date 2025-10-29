Vilã sinistra: Fernanda Vasconcellos esconde segredo em "Três Graças"

Após quase uma década longe das novelas, Fernanda Vasconcellos retorna à TV como Samira, nova personagem de Três Graças. Ela vai aparecer na trama na próxima quinta-feira (30). Na história, a moça é apresentada como a dedicada chef de cozinha da Fundação Ferette, mas sua vida dupla logo vem à tona.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Séria e aparentemente correta, Samira esconde um lado sombrio. Por trás da rotina profissional, ela atua em uma rede clandestina de adoção ligada ao tráfico infantil. A personagem usa seu carisma e inteligência para manipular quem cruza seu caminho, sempre com um objetivo oculto.

Nos próximos capítulos, Samira se aproxima de Raul (Paulo Mendes), filho de Arminda (Grazi Massafera), e descobre suas fragilidades. Ele desabafa sobre o envolvimento com drogas e a gravidez de Joélly (Alana Cabral), o que desperta o interesse da chef. Aproveitando-se da vulnerabilidade da jovem, Samira a convence a vender o bebê em troca de dinheiro.

Leia também: Fernanda Vasconcellos surge de cabelo 'raspado' e motivo vem à tona

A criança acabará sendo entregue a Lena (Barbara Reis), mulher que sofre com a impossibilidade de engravidar e vive ao lado de Herculano (Leandro Lima). Desesperada para ser mãe, ela se envolve com Samira e chega ao ponto de fingir uma gestação enquanto negocia a compra do bebê.

Leia também: Nasce primeiro filho de Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis

Com essa nova personagem, Fernanda Vasconcellos promete movimentar Três Graças com uma atuação intensa, marcada por mistério, manipulação e dilemas morais.

Ansioso para a Chegada da Samira #TrêsGraças pic.twitter.com/ugLLKPhD0X — CR (@jrkrv) October 23, 2025

O post Saiba detalhes sobre Samira, personagem de Fernanda Vasconcellos em Três Graças foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.