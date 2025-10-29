Projeto Musical Arte Jovem faz apresentação no Sesc de Ceilândia

O Projeto Musical Arte Jovem apresenta, neste domingo (2/11), o espetáculo Melodias de um sonho no Sesc de Ceilândia, às 19h. Com apresentação de dança e da Orquestra de Sopro e Percussão Arte Jovem, a produção reúne mais de 130 jovens de Ceilândia. A entrada custa R$10.

Melodias de um sonho é dividido em duas partes. O primeiro ato é conduzido pela orquestra, que apresenta Second Suite in F, de Gustav Holst, e I dreamed a dream, de Claude-Michel Schönber. A apresentação segue com releituras de canções da banda Queen, de Vanessa da Mata e de Michael Bublé.

O Corpo Coreográfico Arte Jovem abre o segundo ato, acompanhado da trilha sonora de filmes como O rei leão, A bela e a fera e Aladdin. Depois, a Banda Melódica Arte Jovem interpreta sucessos da música sertaneja. O coral do projeto encerra a apresentação com canções da novela Carrossel.

Serviço

Melodias de um Sonho

Do Projeto Musical Arte Jovem. Neste domingo (2/11), às 19h, no Sesc de Ceilândia. Ingressos: R$10.