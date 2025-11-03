Em exposição, Luiz Pedro expõe cerâmicas inspiradas em formas humanas

A exposição Intrusivo, do ceramista, arquiteto e paisagista Luiz Pedro, fica aberta à visitação no Senado Federal a partir desta segunda-feira (3/11) e até 14 de novembro. A mostra reúne 22 peças, entre figuras humanas e objetos, que buscam mostrar o processo emocional durante a criação de arte. A entrada é gratuita.

Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU-UnB), Luiz Pedro iniciou o trabalho na cerâmica como um contraponto à lógica dos projetos técnicos da profissão. O hobby virou, então, um exercício de paciência e entrega, impossível de prever completamente o resultado final.

No início, criava apenas peças humanas, tentando criar a própria identidade artística e explorando temáticas sociais. Após uma pausa de 15 anos, passou a focar no cotidiano e objetos que pudessem ser usados por outros, como vasos e outras decorações. Em Intrusivo, Luiz Pedro expõe peças das duas fases da vida.

Serviço

Intrusivo

De Luiz Pedro. Entre 3 e 14 de novembro, no Senado Federal. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.