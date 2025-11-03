Malu Engel inaugura exposição 'Ouroboros' nesta quinta-feira (6/11) no Sesc

A artista Malu Engel inaugura a exposição Ouroboros nesta quinta-feira (6/11), às 18h, na unidade do Sesc do Setor Comercial Sul. Com curadoria de Elisa Freitas, a mostra reúne telas, desenhos e uma instalação que abordam o tema da eternidade e fica aberta à visitação até 1º de dezembro. A entrada é gratuita.

No evento, Engel apresenta canções autorais acompanhadas pela viola da gamba elétrica, adaptação do instrumento do século 15 que se assemelha a um violoncelo. O show tem início às 20h. Na sexta-feira (7/11), a banda R/SCO TORTO, na qual Malu é vocalista, faz apresentação única também às 20h, no mesmo local. Os ingressos custam a partir de R$25 e estão à venda no site Sympla.

Malu Engel é uma artista multimídia com atuação na música e artes visuais, formada em Artes Plásticas pela Universidade de Brasília (UnB). Oiroboros marca a quarta exposição individual da artista, que já apresentou Efusão Pictórica, em 2014; Brasília e o Fórum Verde em Postais, em 2016; e Seiva, em 2018.

Serviço

Inauguração de OUROBOROS

De Malu Engel. Nesta quinta-feira (6/11), a partir de 18h, no Sesc do Setor Comercial Sul. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.