Sesc de Ceilândia recebe circo e música no espetáculo 'No fio da navalha'

Espetáculo No Fio da Navalha estará em Ceilândia nesta sexta-feira. - (crédito: Caren Henrique)

Nesta sexta-feira (7/11), o Sesc Newton Rossi, de Ceilândia, será palco do espetáculo No fio da navalha, da Trupe Por Um Fio. Livre para todos os públicos, o espetáculo começa às 20h e tem entrada gratuita. No fio da navalha une circo contemporâneo, teatro de sombras e trilha sonora ao vivo em vinil.

A performance explora o equilíbrio entre o risco e a coragem e promove uma experiência sensorial e poética. Com acrobacias e jogos de sombra, os artistas exploram a tensão e o limiar entre equilíbrio e resistência. A execução ao vivo da trilha sonora busca criar uma atmosfera densa e nostálgica, e ampliar o diálogo proposto.

A Trupe Por Um Fio foi criada no ano de 2009, em Planaltina. O coletivo se destaca pelas produções que refletem a beleza do risco como fundamento da arte e da vida. Além disso, o grupo tem como proposta tornar a arte acessível às periferias do Distrito Federal. A mistura de linguagens, como o circo, o teatro e a música é uma característica marcante da Trupe.

Serviço

No fio da navalha

Da Trupe Por Um Fio. Nesta sexta-feira (7/11), às 20h, no Teatro Sesc Newton Rossi (Ceilândia). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos. Espetáculo acessível em Libras.