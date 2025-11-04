Jonathan Bailey é eleito o homem mais sexy do mundo em 2025

Aos 37 anos, o britânico Jonathan Bailey celebra o título de homem mais sexy do mundo em 2025 - (crédito: AFP)

O ator britânico Jonathan Bailey, de 37 anos, foi eleito o homem mais sexy do mundo em 2025 pela revista People. Ele é o destaque da nova edição da publicação, que todos os anos escolhe uma celebridade para receber o título.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“É uma grande honra. Estou incrivelmente lisonjeado — e é completamente absurdo (risos). Tem sido um segredo, então estou muito animado para que alguns amigos e familiares descubram”, declarou Bailey à revista.

Reconhecido por seu talento e carisma, o ator iniciou a carreira nos palcos, mas nos últimos anos conquistou também o cinema e a televisão. Entre seus papéis de destaque estão as produções Companheiros de Viagem, Bridgerton, Wicked e Jurassic World: Recomeço.

Nos anos anteriores, a People concedeu o título a John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023), Chris Evans (2022), Paul Rudd (2021) e Michael B. Jordan (2020).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular