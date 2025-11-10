Tudo é justo: Novo drama jurídico de Ryan Murphy estreia com elenco de peso

Em Tudo é justo, nova série da Disney+, um grupo de mulheres empoderadas — protagonizadas por Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson, Teyana Taylor e Kim Kardashian — toma frente de um escritório especializado em divórcio e se depara com um mundo de separações de alto perfil, segredos escandalosos e quebras de lealdade. Seja no tribunal ou dentro da própria equipe, elas precisam lidar com intrigas, mentiras e traições, sem deixar de lado o profissionalismo e os interesses de suas clientes. O seriado é o novo drama jurídico original de Ryan Murphy e os primeiros episódios já estão disponíveis na plataforma de streaming.

Encabeçada por nomes de peso, a série fez história antes mesmo da estreia — em outubro, o trailer oficial da produção registrou cerca de 54 milhões de visualizações apenas nas primeiras 24h de lançamento, tornando-se o mais assistido da história de uma produção do Hulu (serviço de streaming operado pela Disney). "As pessoas estão curiosas para ver a Kim Kardashian na série", brincou Niecy Nash ao ser questionada sobre o sucesso. "Elas querem ver todo esse elenco junto, na verdade. Também querem ver os figurinos, os cenários e o drama, é claro", acrescentou a atriz.

"É uma série sobre mulheres em posições de poder", definiu Naomi Watts. "O universo feminino tem muitas camadas e Ryan não tem medo de explorar todos os mais diferentes lados deste mundo", garantiu a responsável pelo papel de Liberty. "Na produção, nós, advogadas, recebemos recém-divorciadas que chegam no escritório em pedaços: ''O que eu faço agora? Estou devastada'. Mas é nosso papel devolver a força delas e dizer: 'Você consegue'", adiantou a estrela.

Naomi, que já trabalhou anteriormente com o vencedor de sete prêmios Emmy e cinco Globo de Ouro, conta que todo o elenco aceitou participar do projeto antes mesmo de ler o roteiro da produção. "Quando é que vemos tantas mulheres, todas com ótimos papéis, trabalhando juntas em uma só série? É algo muito raro. Ryan é muito cuidadoso em relação a quem ele convida para participar de seus trabalhos — sempre são profissionais experientes e talentosos", elogiou.

"Quando ele me chama para participar de algum projeto, eu espero o inesperado", declarou Niecy Nash. "Nunca dá para saber ao certo com o Ryan. Uma hora ele me chama para fazer um terror como Scream queens, em que eu faço uma personagem engraçada, exagerada e caricata, e em outro momento ele me chama para fazer uma série que conta a história de Jeffrey Dahmer (assassino em série)", citou a atriz. "Então minha única expectativa é que o roteiro seja bem escrito, o elenco bem escalado e que ele irá me apoiar durante todo o projeto", afirmou.

Veterana

Na nova produção da Disney+, Glenn Close relembra os dias de Damages, série de ficção jurídica em que protagonizou a advogada Patricia "Patty" C. Hewes. "Quando Ryan me ligou, eu me senti muito lisonjeada e surpresa. Mas a primeira coisa que eu disse a ele foi que não queria fazer uma personagem como a Patty, porque eu não gosto de repetir os papéis que já fiz", revelou a atriz. "Então, ele me disse que eu seria a mentora desse grupo, a pessoa que treinou todas essas advogadas. Ele me prometeu também que eu teria ótimos figurinos, o que para mim foi ótimo, porque eu costumo interpretar mulheres que não usam roupas muito bonitas", riu a estrela.

"Outro pedido que eu fiz foi que, na série, eu estivesse em um casamento feliz e duradouro. Eu queria dar vida à uma personagem que está ajudando o marido a enfrentar uma doença, porque eu tenho certeza que muitas mulheres da minha idade passam por isso. E Ryan me deu tudo isso e muito mais. Foi uma experiência totalmente nova para mim e foi emocionante", assegurou a responsável pela advogada ficcional Dina.

A veterana do elenco ainda celebrou a parceria com as colegas de trabalho: "Eu desenvolvi um carinho enorme por todo mundo e espero que a gente possa trabalhar juntas novamente. Foi muito especial".

"O mais surpreendente durante as filmagens foi descobrir que uma pessoa fofa como a Glenn tem o senso de humor mais perverso que já vi", adicionou Niecy Nash. "Eu não sabia que ela era tão engraçada e amei cada minuto dessa descoberta. Nós nos divertimos muito nos bastidores", disse a Emerald da ficção. Novos episódios de Tudo é justo saem semanalmente, às terças-feiras, na Disney+. Os três primeiros já estão disponíveis na plataforma.