Pianista Joel Bello Soares é homenageado em recital na Casa Thomas Jefferson

Nesta sexta-feira (7/11), a Casa Thomas Jefferson apresenta o recital Notas de gratidão — Homenagem ao Mestre Joel Bello Soares. O concerto presta tributo ao pianista e professor referência na música erudita brasileira e reúne intérpretes para revisitar as obras que marcaram o repertório do artista. A performance está marcada para as 20h, com entrada gratuita.

Para a apresentação, estão confirmados os pianistas Denise Bezerra, Jorge Braz, Pedro Campana Neme, Roberto Banks e Samuel Bezerra, além da flautista Ana Hermínia Bello Soares. Além da seleção de composições que singularizam a carreira de Joel Bello, as interpretações refletem o rigor, a sensibilidade e o amor pela música transmitidos pelo instrumentista. O show faz parte da iniciativa Sextas Musicais.

Com reconhecimento nacional e internacional, Joel Bello Soares foi protagonista de momentos marcantes da história musical de Brasília, como o recital inaugural da Sala Martins Pena, no Teatro Nacional. Já recebeu diversas honrarias, incluindo a Medalha de Ordem do Mérito da Presidência da República Portuguesa e a Comenda dos Palmares. Toda a trajetória do artista foi registrada no documentário O Pianista do Sobrado, lançado em 2017.

