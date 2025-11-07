Curadora Samantha Canovas conversa com artisas da exposição 'Fofoca'

Neste sábado (8/11), a partir dàs 10h30, a Referência Galeria de Arte promove uma conversa com as artistas Bárbara Paz, Camila Soato, Clarice Gonçalves, Courinos, Fernanda Azou e Pamella Anderson e a curadora Samantha Canovas. Elas conversam sobre os processos curatoriais e artísticos, o papel das artistas mulheres na arte contemporânea e sobre a mostra Fofoca.

O projeto Fofoca integra as pesquisas em linguagem e em história da arte da curadora e artista visual Samantha Canovas. Em entrevista divulgada, ela diz que Fofoca nasce do desejo de expandir o diálogo entre as obras de artistas mulheres, em sua maioria de Brasília.

Para a mostra, foram selecionadas obras de quatro artistas representadas pela Referência e de quatro artistas não representadas pela galeria. A curadora levou em consideração também a inserção mercadológica dessas artistas, cujas pesquisas se complementam.

A mostra surge de questões emergentes sobre a inserção da obra de artistas mulheres no mercado de arte, influenciadas pela leitura de Um teto todo seu, de Virginia Woolf publicado em 1929. O livro aborda a dificuldade histórica de artistas mulheres encontrarem espaço para a produção criativa.

Serviço

Conversa sobra a mostra Fofoca

Sábado (8/11), a partir das 19h, na Referência Galeria. Entrada Gratuita. Classificação indicativa livre.