Instrumento de Ver realiza curso de experimentação em dramaturgia

A partir do dia 17 de novembro, o coletivo Instrumento de Ver realiza o curso gratuito Experimentando a dramaturgia, na Casa Jasmim, na Asa Norte. As aulas serão realizadas nos dias 17, 19, 21, 26 e 28 de novembro, das 14h às 18h. A oficina tem como objetivo estimular o diálogo entre teoria e prática por meio de exercícios, leituras dinâmicas e atividades colaborativas. As inscrições podem ser feitas por e-mail.

O projeto é voltado para artistas de circo, dançarinos e atores com interesse em buscar novas formas de escrita e composição cênica. A prospota do coletico é proporcionar uma capacitação experimental em dramaturgia e os participantes receberão um certificado de participação no Curso de Extensão do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UnB.

O curso, além de integrar o projeto de Manutenção do Grupo Instrumento de Ver, faz parte das ações que celebram os 23 anos de trajetória do grupo. O coletivo foi formado no início dos anos dois mil e é marcado pela originalidade e diversidade artística. As artistas Beatrice Martins, Julia Henning e Maíra Moraes estão à frente do Instrumento de Ver.

Oficina Experimentando a Dramaturgia

Nos dias 17, 19, 21, 26 e 28 de novembro, das 14h às 18h, na Casa Jasmim (SHCGN 716 Bloco P casa 301). Oficina gratuita. Inscrições: coletivoinstrumentodever@gmail.com