Com Robert Plant, programação completa do C6 Fest 2026 é anunciada

O line-up do C6 Fest terá Robert Plant, Paralamas do Sucesso e BaianaSystem e o festival será realizado entre os dias 21 e 24 de maio, no Parque Ibirapuera, São Paulo. A pré-venda de ingressos começa nesta quarta-feira (12/11) para clientes C6 Bank; as vendas para o público geral serão abertas na sexta-feira (14/11).

Os ingressos estão divididos em três categorias: Arena Heineken, Tenda Metlife e Pacubra, com acesso a todos os palcos, exceto o auditório; C6 Jazz, que dá acesso apenas ao shows de Jazz no auditório do Parque Ibirapuera; e C6 Lab, para os shows do “Lab”, também no auditório.

As apresentações do C6 Jazz estão marcadas para os dias 21 e 22 de maio, com três atrações por dia e ingressos a partir de R$236. Nos dias 23 e 24, tem início o C6 Lab, com apenas uma atração no palco, a partir de 23h, com entradas a partir de R$48; e as apresentações nos palcos principais, com 10 atrações por dia e ingressos com preços iniciais de R$300.

No C6 Jazz, se apresentam Anouar Brahem Quartet, Julius Rodriguez e Branford Marsalis Quartet em 21 de maio (quinta-feira); e Brandee Younger, Hermeto Pascoal Big Band e Knower no dia 22. As atrações do C6 Lab são Mabe Fratti, no dia 23 (sábado); e Cameron Winter, no dia 24 (domingo).

Na Arena Heineken, tenda Metlife e Pacubra, se apresentam The xx, Matt Berninger, Dijon, Wolf Alice, BaianaSystem part. Makaveli e Kadilida, Amaarae, Baxter Dury, Horsegirl, Aline Rocha e Marten Lou no dia 23.

No último dia de festival, Robert Plant’s Saving Grace feat Suzi Dian, Beirut, Lykke Li, Oklou, Os Paralamas do Sucesso part. Nação Zumbi, Benjamin Clementine, Magdalena Bay, Samuel de Saboia, Jude Paulla e Nyack b2b Pathy b2b Brechó sobem ao palco.