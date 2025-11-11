InícioDiversão e Arte
Festival

Com Robert Plant, programação completa do C6 Fest 2026 é anunciada

Com Robert Plant, Paralamas do Sucesso e BaianaSystem, C6 Fest vai ao Parque do Ibirapuera entre 21 e 24 de maio de 2026

Robert Plant Ã© uma das atraÃ§Ãµes do C6 Fest 2026 - (crédito: Steve Thorne / Redferns)
Robert Plant Ã© uma das atraÃ§Ãµes do C6 Fest 2026 - (crédito: Steve Thorne / Redferns)

O line-up do C6 Fest terá Robert Plant, Paralamas do Sucesso e BaianaSystem e o festival será realizado entre os dias 21 e 24 de maio, no Parque Ibirapuera, São Paulo. A pré-venda de ingressos começa nesta quarta-feira (12/11) para clientes C6 Bank; as vendas para o público geral serão abertas na sexta-feira (14/11). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os ingressos estão divididos em três categorias: Arena Heineken, Tenda Metlife e Pacubra, com acesso a todos os palcos, exceto o auditório; C6 Jazz, que dá acesso apenas ao shows de Jazz no auditório do Parque Ibirapuera; e C6 Lab, para os shows do “Lab”, também no auditório. 

As apresentações do C6 Jazz estão marcadas para os dias 21 e 22 de maio, com três atrações por dia e ingressos a partir de R$236. Nos dias 23 e 24, tem início o C6 Lab, com apenas uma atração no palco, a partir de 23h, com entradas a partir de R$48; e as apresentações nos palcos principais, com 10 atrações por dia e ingressos com preços iniciais de R$300. 

No C6 Jazz, se apresentam Anouar Brahem Quartet, Julius Rodriguez e Branford Marsalis Quartet em 21 de maio (quinta-feira); e Brandee Younger, Hermeto Pascoal Big Band e Knower no dia 22. As atrações do C6 Lab são Mabe Fratti, no dia 23 (sábado); e Cameron Winter, no dia 24 (domingo).

Na Arena Heineken, tenda Metlife e Pacubra, se apresentam The xx, Matt Berninger, Dijon, Wolf Alice, BaianaSystem part. Makaveli e Kadilida, Amaarae, Baxter Dury, Horsegirl, Aline Rocha e Marten Lou no dia 23.

No último dia de festival, Robert Plant’s Saving Grace feat Suzi Dian, Beirut, Lykke Li, Oklou, Os Paralamas do Sucesso part. Nação Zumbi, Benjamin Clementine, Magdalena Bay, Samuel de Saboia, Jude Paulla e Nyack b2b Pathy b2b Brechó sobem ao palco.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/11/2025 16:39
SIGA
x