Estreias movimentam os cinemas brasileiros a partir desta quinta (20/11)

A partir desta quinta-feira (20/11), os cinemas brasileiros promovem a estreia de filmes esperados pelo público. Desde Wicked Part 2, protagonizado por Ariana Grande e Cynthia Erivo, até histórias dos bastidores da televisão brasileira, as telonas prometem emocionar os fãs de fantasia, ação, documentário e animação japonesa.

Confira as estreias:

Wicked: Parte 2

Continuação direta do primeiro filme, adaptando o segundo ato do musical Wicked. Elphaba, agora rotulada como a “Malvada Bruxa do Oeste”, enfrenta o regime do Mágico de Oz. Já Glinda se tornou a figura popular do governo, enquanto Fiyero duvida das acusações contra Elphaba.

Entre Duas Mulheres

Violette, em licença-maternidade difícil, e Florence, lidando com depressão, sentem-se fracassadas apesar de carreiras e famílias bem estruturadas. Quando Florence começa um caso extraconjugal com um entregador, as duas mulheres repensam suas vidas, exploram sua sexualidade e buscam uma felicidade mais autêntica.

Jujutsu Kaisen: Execução

Filme de compilação que revisita o Incidente de Shibuya, com as batalhas contra espíritos amaldiçoados. Além disso, inclui em primeira mão os dois primeiros episódios da 3ª temporada (arco Culling Game), mostrando o feiticeiro Yuta Okkotsu em uma missão dramática que pode colocá-lo contra Yuji Itadori.

Silvio Santos Vem Aí!

Biografia ambientada em 1989, quando Silvio Santos (vivido por Leandro Hassum) decide se candidatar à presidência do Brasil. A história explora os bastidores de seus programas de auditório, e o relacionamento com uma jornalista (Manu Gavassi) que o investiga e revela facetas pouco conhecidas da personalidade dele.

O Sobrevivente

Em um futuro distópico em 2025, a economia dos EUA está em colapso e a violência é intensa. Ben Richards (Glen Powell) se voluntaria para competir num game show mortal chamado The Running Man, onde participantes são caçados por assassinos durante 30 dias. Se sobreviver, ele recebe um grande prêmio em dinheiro — e a chance de salvar sua filha doente e tirar sua família da pobreza.

Jay Kelly

O longa acompanha a amizade entre um ator famoso (interpretado por George Clooney) e seu empresário (Adam Sandler), enquanto eles viajam pela Europa e fazem uma reflexão sobre suas escolhas de vida, relacionamentos e legado.

Homo Argentum

O filme é composto por 16 histórias curtas e independentes, usando o humor para criticar questões sociais da Argentina contemporânea — desde a hipocrisia até a violência familiar — revelando uma sociedade fictícia com fortes paralelos à realidade.

