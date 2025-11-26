Conceição Evaristo é a convidada do Sempre um Papo nesta quarta (26/11)

Conceição Evaristo é a proxima convidada do Sempre um Papo - (crédito: Divulgação)

A partir das 19h30 desta quarta-feira (26/11), o projeto Sempre um Papo realiza um bate-papo com a escritora Conceição Evaristo no Teatro da Caixa Cultural. Com o tema Literatura, Memória e Escrevivência, o encontro será um diálogo sobre a palavra como instrumento de resistência, ancestralidade e justiça social.

No encontro, Conceição também conta sobre sua trajetória, novos projetos e o conceito de “escrevivência”. O evento marca uma temporada que, ao longo do ano, reuniu nomes como Itamar Vieira Júnior, Ailton Krenak e Ana Maria Gonçalves e promove o compromisso do projeto com o pensamento crítico, a diversidade e o diálogo entre autores e leitores.

Autora de obras como Ponciá Vicêncio, Becos da Memória e Olhos d’Água, Evaristo é vencedora do Jabuti e uma das vozes mais importantes da literatura brasileira contemporânea. A escritora transformou a experiência da mulher negra em matéria literária e política, em referência mundial da escrita afro-brasileira.

Serviço

Sempre um Papo com Conceição Evaristo

Nesta quarta-feira (26/11), a partir das 19h30, no Teatro Caixa Cultural. Entrada Gratuita. Não recomendado para menores de 14 anos.