Casa Blombô faz leilão em Brasília com mais de 200 obras de arte

Estudos do Museu do Índio, de Oscar Niemeyer é uma das obras leiloadas - (crédito: Divulgação)

A casa de leilões Blombô realiza o próximo leilão no dia 13 de dezembro, a partir das 11h, na Mansão dos Arcos. Com mais de 200 obras, a seleção conta com grandes nomes do cenário das artes que fizeram parte da construção da Capital Federal, como Oscar Niemeyer, Athos Bulcão, Alfredo Ceschiatti, Bruno Giogi, Roberto Burle Marx, entre outros. Antes de serem leiloadas, as obras serão exibidas em mostra exclusiva na Mansão dos Arcos, de 8 a 13 de dezembro. O leilão também ocorre pela plataforma iArremate.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: CCBB Brasília agita férias com o programa Rolê Cultural

O evento é parte do projeto itinerante da Blombô, que visa criar exposições e leilões em cidades fora do eixo Rio-São Paulo e marcam a segunda edição do evento da casa de leilões em Brasília. Para essa edição, a Blombô apresenta uma seleção de modernistas como Tarsila do Amaral, Cândido Portinari e Di Cavalcanti, Abraham Palatnik, Ascânio MMM, Franz Krajcberg, Amilcar de Castro, entre outros. A partir de segunda-feira (8/12), as obras ficam em exposição na Mansão dos Arcos até o dia do leilão.

Entre as obras expostas está Paisagem imaginária, de Alberto da Veiga Guignard, pintor que se dedicou a diferentes gêneros, mas se consolidou com a pintura de paisagens, costumes, pessoas e religiosidades mineiras. Guignard é um dos maiores mestres modernistas do Brasil.

Leia também: Nattan grava projeto audiovisual em Las Vegas com participação de Anitta

Palatnik, por sua vez, está entre a seleção com W-H/27, uma pintura acrílica sobre madeira da série W, com doensão de 112 x 168 cm. Pioneiro na técnica de arte cinética no Brasil, Abraham Palatnik está presente nos principais museus e coleções mundo afora. O artista recebeu menção honrosa do júri internacional em 1951 durante a 1º Bienal Internacional de São Paulo, que o consolidou como um dos mais importantes de sua geração no país.

Serviços

Exposição na Mansão dos Arco

A partir de segunda-feira (8/12) até sábado (13/12), das 11h às 17h, na Mansão dos Arcos.



130° Leilão Blombô | Brasília - Edição II

No dia 13 de dezembro, a partir das 11h, na Mansão dos Arcos às 11h e on-line via iArremate.com



