Aniversário de Silvio Santos: relembre 5 momentos marcantes do apresentador

O ícone da televisão brasileira e nome marcante da comunicação do país, o apresentador Silvio Santos, nome artístico de Senor Abravanel, completaria, nesta sexta-feira (12/12), 95 anos de vida. Em 17 de agosto de 2024, o comunicador morreu, em São Paulo, vítima de uma Broncopneumonia.



Além de apresentador, Silvio foi radialista, cantor, empresário e produtor. Ficou amplamente conhecido como Rei da Televisão Brasileira. Parte de diversos programas de diferentes emissoras, esteve à frente do Programa Silvio Santos até o fim da vida, televisionado no SBT. Hoje, quem apresenta o show é a filha, Patrícia Abravanel.

A seguir, confira cinco momentos marcantes da trajetória de Silvio Santos:

Sequestro da filha, Patrícia Abravanel

Quarta filha do apresentador, Patrícia Abravanel foi sequestrada, em agosto de 2001, aos 24 anos. À época, por se tratar de uma personalidade, o incidente atraiu forte atenção da mídia e do público. Ela acabou levada da própria casa para um lugar desconhecido por criminosos armados. Depois de mantida em cativeiro por sete dias, foi liberada, ilesa. Deixada pelos sequestradores em um ponto da cidade de São Paulo, foi resgatada e levada para casa.

Candidato à presidência durante breve participação na política

Em 1988, Silvio tentou ingressar na política. Na época, se candidatou à prefeitura de São Paulo. No entanto, não foi eleito. Um ano depois, se candidatou à Presidência da República pelo Partido Municipalista Brasileiro (PMB). A entrada na corrida presidencial, apenas um mês antes do primeiro turno, gerou comoção e expectativa. Porém, não foi para a frente. A Justiça Eleitoral impugnou a candidatura, sob a justificativa de irregularidades encontradas no registro junto ao PMB.

Enredo de escola de samba durante o carnaval

Silvio Santos já foi homenageado no carnaval carioca. Na folia de 2001, o apresentador foi enredo da escola de samba Tradição. A agremiação teve investidas frustradas para contar com a presença do comunicador por cinco anos. No entanto, conseguiu fazer com que ele aceitasse o convite para desfilar no sambódromo da Marquês de Sapucaí. O título do enredo foi O Homem do Baú -- Hoje é Domingo, é Alegria. Vamos Sorrir e Cantar!

Pegadinha com funcionário da própria casa durante programa

Durante o Programa do Silvio Santos, televisionado no SBT, Silvio pregou uma peça em um dos funcionários da própria casa. Ao vivo, o apresentador fez a ligação, atendida, em seguida, por um funcionário. O empregado, suspeito de estar recebendo um trote, desligou a ligação na cara do chefe. Silvio, então, ligou novamente e deu uma bronca no contratado. Assista.

Silvio cai em um tanque de água ao vivo durante programa

O apresentador, também durante o Programa Silvio Santos, caiu em um tanque de água, ao vivo. No momento do ocorrido, em 1992, ele testava uma brincadeira, quando, sem querer, caiu na água de roupa e tudo. A situação arrancou risadas da plateia. Assista.