Globo define estreia de "Guerreiros do Sol" na TV aberta

Guerreiros do Sol deve finalmente realizar a sua estreia na TV aberta. A novela original do Globoplay, que foi produzida em 2023 e estreou no ano passado, entrará em cartaz na faixa das 23h15, a partir de fevereiro.
Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a expectativa é que a trama de George Moura e Sergio Goldenberg seja transmitida nas noites de terça a sexta-feira, destinada a segunda linha de shows, após o BBB 26.
A expectativa é que Guerreiros do Sol permaneça no ar até abril, quando dará lugar às novidades da programação da Globo. Os atores da história estrelada por Isadora Cruz e Thomás Aquino, inclusive, já foram avisados da estreia.
Em tempo, apesar dos elogios pela crítica especializada e do público, Guerreiros do Sol foi esnobada pela própria Globo, tendo sido adiada por duas vezes. Antes prevista para estrear em 2024, foi passada para o ano seguinte. Depois, iria ao ar em abril do ano passado, após o BBB 25, no Globoplay, mas isto também não aconteceu, o que, consequentemente, adiou sua exibição na TV aberta.
