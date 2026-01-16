Desejo é tema de exposição na Pilastra Galeria-Escola

Encruzilhei com a linha do desejo do outro - 2025 - Óleo sobre Tela - 20 X 30cm - Enthony Souza - acervo coleção Fernando Bueno - (crédito: Divulgação)

A exposição Murundus — Trilhas do Desejo, na Pilastra Galeria-Escola, chega ao fim neste sábado (17/1) com uma programação de vivências sensoriais a partir das obras dos artistas brasilienses Enthony Sousa e Belo e Bizarro. As vivências encerram projeto que é resultado de residência profissionalizante realizada entre julho e dezembro de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Show de Palhágica mistura palhaçaria e mágica em espetáculo cômico

O desejo, tema central dos trabalhos, levanta outras questões, como vida e morte, real e onírico. “Belo e Bizarro e Enthony Sousa criam portais em cada uma das obras, nos transportando a um lugar delicado e atento, nos tornando sensíveis para entrar em mundos, fabular, notar desde o mais pequenino inseto que percorre essa terra”, comenta a curadora Pamela Wyla.

Leia também: Companhia Os Melhores do Mundo se apresenta no teatro Royal Tulip

No trabalho de Belo e Bizarro, o Cerrado também se apresenta como temática. As peças elaboradas pela artista permitem que múltiplas perspectivas se sobreponham, por meio de faces opostas. Experimentações com a materialidade substituem tinta por barro e tela por metal oxidado. Há também uma intervenção na viga central da galeria, em pintura que convoca o público a se movimentar. “Para mim, é um ponto em que linguagem e matéria se confundem”, diz.

Leia também: Caio Tibúrcio lança livro '(Re)verso da Memória' no Clube do Choro

“A exposição exalta o Cerrado, num momento em que o bioma se encontra sob ataque incessante e voraz de forças econômicas exploratórias. É essencial que não nos calemos sobre esses assuntos num cenário como esse. Além disso, expomos dificuldades enfrentadas por populações marginalizadas nesses contextos”, completa a artista.





Serviço





Murundus — Trilhas do Desejo

Na Pilastra Galeria-Escola (Guará II). Até amanhã (17/1). Entrada gratuita. Classificação livre. Nesta sexta-feira (16/1), às 16h, Experiência sensorial e painel coletivo com Belo e Bizarro. Sábado (17/1), às 16h, conversa mediada e jogo interativo com os artistas e equipe educativa.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel