O Agente Secreto reúne 55 troféus em festivais e premiações pelo mundo

Globo de Ouro: Wagner Moura ganha o prêmio de Melhor Ator O Agente Secreto também vence - (crédito: Reprodução)

A produção de Kleber Mendonça Filho, antes de receber as indicações ao Oscar 2026, de melhor direção de elenco, melhor filme internacional, melhor ator para Wagner Moura e melhor filme, já registrou na história 55 troféus em 36 premiações, com presença em eventos como o Festival de Cannes, o Critics’ Choice Awards e o Globo de Ouro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: Onde assistir aos indicados a Melhor Filme no Oscar 2026

Confira os principais prêmios que O agente secreto e Wagner Moura já ganharam:

Festival de Cannes

Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho)

Melhor Ator (Wagner Moura)

Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema)

Prêmio "Art et Essai", concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai)

Critics Choice Awards

Melhor Filme Internacional

Globo de Ouro

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

Melhor Ator em Filme de Drama (Wagner Moura)

Festival de Cine de Lima - PUCP

Melhor Filme - Prêmio do Júri Oficial

Melhor Filme - Prêmio da Crítica Internacional

Menção Honrosa - APRECI

Festival de Biarritz

Abrazo de Honor (Kleber Mendonça Filho)

Festival de Cinema de Zurique

Golden Eye (Wagner Moura)

Festival de Cinema de Colônia

The Hollywood Reporter Award (Kleber Mendonça Filho)

Festival de Cinema de Hamburgo

Prêmio de Cinema de Arte (Port au Prince Pictures, distribuidora alemã)

Festival de Cinema de Middleburg

International Spotlight Award (Kleber Mendonça Filho)

Festival Internacional de Cinema de Pingyao

Prêmio do Júri Popular para Melhor Filme

Critics Choice Celebration of Cinema & Television

Director Award (Kleber Mendonça Filho)

Festival Internacional de Cinema de Morelia

Medalha da Cinemateca da Unam (Kleber Mendonça Filho)

Festival de Cinema de Chicago

Hugo de Prata de Melhor Performance Masculina (Wagner Moura)

Festival de Cinema de Virgínia

Direção de Fotografia (Evgenia Alexandrova, AFC)

Festival Internacional de Cine de Gáldar

Melhor Longa-Metragem

Newport Beach Film Festival

Melhor Ator (Wagner Moura)

Festival Internacional de Cinema de Estocolmo

Melhor Fotografia (Evgenia Alexandrova, AFC)

Key West Film Festival

Prêmio da Crítica

Festival de Cinema Fantástico da Universidade de Málaga

Melhor Longa-Metragem

Círculo de Críticos de Santiago

Melhor Roteiro

New York Film Critics Circle Awards

Melhor Filme Internacional

Melhor Ator (Wagner Moura)

IndieWire Honors

Prêmio de Atuação (Wagner Moura)

Los Angeles Film Critics Association Awards

Melhor Filme Internacional

Melhor Ator (Wagner Moura, segundo lugar)

Melhor Filme (segundo lugar)

Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano (Havana)

Melhor Direção

Melhor Roteiro

Melhor Direção de Arte

Melhor Montagem

Música Original

Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte)

Melhor Filme de Ficção

Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho)

Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho)

Melhor Ator (Wagner Moura)

Melhor Atriz (Alice Carvalho)

Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ)

Melhor Filme de 2025

Austin Film Critics Awards

Melhor Filme Internacional

London Film Critics' Circle 2026

Melhor Ator (Wagner Moura)

Melhor Filme em Língua Estrangeira

Satellite Awards 2026

Melhor Ator (Wagner Moura)

Melhor Filme Internacional

National Society of Film Critics Awards 2025

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

National Board of Review

Top 5 Filmes Internacionais

Atlanta Film Critics Circle 2025 Awards

Top 10 Filmes de 2025

Boston Online Film Critics Association

Melhor Ator (Wagner Moura)

Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara

Virtuoso Award (Wagner Moura) 2026

The Golden Beast

Carminha

Lumières

Melhor Coprodução Internacional