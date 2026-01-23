Babu Santana ganha segunda Prova do Líder do BBB 26

Após integrar o elenco do BBB 20, Babu Santana está de volta ao reality show. Em sua última passagem, formou uma dupla com Felipe Prior e ficou com a quarta colocação ,sendo eliminado no último paredão antes da final. - (crédito: Reprodução do Instagram @bbb)

O Big Brother Brasil 26 tem um novo líder: Babu Santana venceu a segunda Prova do Líder do reality show da Globo. Marcelo, Juliano Floss, Babu Santana e Sarah Andrade participaram da segunda etapa da disputa, definida ao vivo nesta quinta-feira, 22, após uma fase preliminar que ocorreu durante a tarde.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A prova definitiva, patrocinada pela Amstel, exigia que os participantes equilibrassem, com caixas de bebidas, duas bandejas em uma gangorra.

No primeiro duelo entre os quatro finalistas, Juliano venceu Sarah. Em seguida, Babu venceu Marcelo. Com isso, Babu e Juliano disputaram o confronto derradeiro, com o ator de Oeste Outra Vez levando a melhor sobre o influenciador.

Emocionado com a vitória, Babu foi festejado pelos demais participantes, demonstrando ter grande apoio dentro da casa.

Nesta sexta-feira, 23, ocorre a Prova do Anjo, que será autoimune. Depois, a edição vai estrear a dinâmica da caixa-surpresa que deixará uma pessoa emparedada.

No domingo, 25, o anjo da semana vai escolher se vai assistir o vídeo da família ou imunizar um outro brother. Também será formado o paredão. E na terça-feira, 27, mais um integrante deixará o reality.

https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2026/01/7339031-monique-alfradique-diz-que-aprendeu-a-flertar-em-programa-faltando.html