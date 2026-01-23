Série de hóquei aumenta buscas femininas em site pornô

Sucesso de Heated Rivalry, da HBO Max, provoca alta histórica no interesse de mulheres por vídeos adultos ligados ao hóquei no gelo - (crédito: Divulgação / HBO Max)

O crescimento do público feminino no consumo de vídeos adultos tem chamado a atenção do Pornhub, que aponta uma alta expressiva nas buscas feitas por mulheres na plataforma. Segundo o site, esse movimento recente tem uma origem bem definida: o sucesso da série Rivalidade Ardente, produção da HBO Max com romance picante ambientado no universo do hóquei no gelo.

Desde a estreia da série, em 28 de novembro, o interesse por conteúdo erótico associado ao esporte disparou. As pesquisas pelo termo “hóquei” chegaram a registrar um aumento de até 617%, mantendo uma média de 309% no período analisado, de acordo com dados divulgados pelo próprio Pornhub. O fenômeno é impulsionado, sobretudo, pelas mulheres: as buscas femininas relacionadas ao tema cresceram 273%, enquanto entre os homens o aumento foi de 148%.

O levantamento também identificou os termos ligados ao hóquei que mais ganharam popularidade recentemente na plataforma. Entre eles estão:

hóquei gay +2.120%

gay hóquei +1.070%

hóquei canadense +425%

bolas de hóquei +380%

jogador de hóquei +206%

armário de hóquei +119%

hóquei no gelo +114%

vestiário de hóquei +110%

hóquei +102%

taco de hóquei +95%

time de hóquei +54%

Para Alex Kekesi, vice-presidente de Marca e Comunidade do Pornhub, o comportamento reflete tendências culturais mais amplas. “As análises do Pornhub frequentemente refletem o que está em voga na cultura em geral”, afirmou ao The Post. “Quando um grande momento da cultura pop gera conversas, muitas vezes vemos esse interesse refletido nos comportamentos de busca de nossos usuários em toda a plataforma”, completou.

Baseada no romance de Rachel Reid, Rivalidade Ardente acompanha a relação intensa e prolongada entre Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), dois jogadores profissionais de hóquei que vivem um caso amoroso secreto fora das pistas de gelo. A série ganhou projeção nas redes sociais tanto pela carga emocional da narrativa quanto pelas cenas de sexo explícito, que conquistaram uma base de fãs especialmente numerosa entre mulheres.

A própria autora do livro comentou o tom assumido pela adaptação. “Desde o início, [o criador da série, Jacob Tierney] me disse que haveria muito sexo porque isso era importante”, disse Reid em entrevista à Slate. “Não vai ser só um corte para o preto, e não vai ser ‘sugestão de sexo oral’… Ele disse: ‘Vai ser o mais explícito possível’.”

Curiosamente, a primeira temporada quase recebeu uma classificação indicativa mais branda. Tierney revelou à Slate que, nas primeiras apresentações do projeto, executivos sugeriram adiar as cenas de sexo para uma eventual segunda temporada. “Eu fiquei tipo, ‘Do que você está falando?!’”, relembrou. “Esses livros são pornografia. Você acha que o público está aqui apesar disso? Eles estão aqui por isso. É isso que eles querem.”

O criador afirmou ainda que seguir sua intuição foi decisivo para o sucesso da série. “Estou feliz por ter confiado na minha intuição. Acho que, se eu tivesse seguido os conselhos ou as sugestões que recebi, teria feito um programa que não agradaria as pessoas, especialmente a minha base de fãs mais fiel. Certamente não acho que teríamos obtido a reação que estamos obtendo agora.”

Ainda sem data anunciada para a estreia da segunda temporada de Heated Rivalry, os fãs parecem dispostos a matar a expectativa explorando, por enquanto, o crescente acervo de conteúdo adulto inspirado no hóquei.

