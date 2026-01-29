O programa FomentaCine está com inscrições abertas até 18 de fevereiro

A 3ª edição do FomentaCine será realizada entre os dias 14 e 16 de abril no Cine Brasília e possui como tema central a acessibilidade, questões territoriais e demográficas, inclusão de grupos sub-representados e de pessoas com deficiência no audiovisual brasileiro. Os interessados devem preencher o formulário até o dia 18 de fevereiro.

A programação reúne seminários, palestras, oficinas, clínicas de projetos, pitchings, rodadas de negócios e sessões de cinema com o objetivo de promover a qualificação de projetos e formar uma conexão direta entre realizadores e profissionais do mercado. O FomentaCine 2026 irá selecionar oito projetos audiovisuais de realizadores e produtores das regiões Centro-Oeste e Norte, sendo quatro de curta e quatro de longa-metragem.

Na categoria de curta-metragem, serão selecionados os projetos em fase de finalização, do primeiro corte a uma montagem mais avançada. Os projetos escolhidos participarão de uma oficina preparatória para a apresentação de pitchings, realizada online, além de rodadas de negócios e apresentarão seus curtas a profissionais do setor durante a etapa presencial. Cada obra deverá ser representada por pelo menos um integrante, diretor ou produtor, com participação obrigatória em todas as atividades online e presenciais.

Já na categoria longa-metragem, serão selecionados os projetos em fase de desenvolvimento ou pré-produção. As obras participarão de consultorias que abordarão temas como viabilidade, estratégias de financiamento, coprodução, distribuição, alcance de público e acessibilidade de conteúdo. Cada projeto poderá ser representado por até dois integrantes, com participação obrigatória do produtor responsável e, preferencialmente, do diretor.

Durante o período presencial do evento, a organização oferecerá hospedagem (para participantes de fora do DF), alimentação e transporte local para os representantes dos projetos de todas as categorias.

A seleção adota critérios de diversidade e ações afirmativas, priorizando a participação de pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência, além de garantir, em ambas as categorias, no mínimo duas vagas destinadas a proponentes residentes no DF.

Idealizado em 2023, o FomentaCine se consolidou como um espaço estratégico de fortalecimento do audiovisual independente. Após sua primeira edição naquele ano, a edição de 2025 ampliou seu alcance ao incorporar projetos da região Norte, reforçando o intercâmbio entre territórios. Em 2026, o evento se aprofunda ao articular formação, mercado e reflexão crítica sobre acessibilidade no audiovisual.





Serviço

FomentaCine 2026

De 14 a 16 de abril no Cine Brasília. Confira o regulamento e inscrições para curtas-metragens e o eegulamento e inscrições para longas-metragens

*Sob supervisão de Nahima Maciel