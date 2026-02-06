O grupo Syon Trio se apresenta nesta sexta (6/2) no Verão do Na Praia

A banda gaúcha Syon Trio toca, nesta sexta (6/2), no Verão do Na Praia, a partir das 22h - (crédito: Divulgação/Redes sociais)

O grupo Syon Trio se apresenta no Inferninho de Verão, no festival Verão R2, no Na Praia Clube, no Setor de Clubes Sul. O trio gaúcho é formado por Henrique Moré, Gabriel Castilhos e Liruan Corteletti. O show será realizado nesta sexta-feira (6/2), a partir das 22h, juntamente com a apresentação do DJ Topo. Os ingressos — a partir de R$104 para clientes da Caixa e R$119 para o público em geral — podem ser adquiridos no site da R2.

O trio traz hits como Ritmada apaixonante e Talvez você precise de mim, tudo isso na nova infraestrutura do Na Praia Parque. A Syon Trio é conhecida por produzir remixes e versões próprias de músicas nacionais e internacionais, muitas vezes com a utilização do funk. Eles trazem um estilo único em que cada membro do trio tem uma função diferente, um é responsável pela percussão, o outro é o DJ e o último fica no piano/sintetizador.

A reforma no espaço do Na Praia trocou o antigo piso de areia por uma área coberta com piso sem areia. O Inferninho de Verão faz parte da programação especial de verão do Na Praia, que vai inserir o público com espaços interativos e ambientes temáticos, na pegada do verão. Essa agenda inclui shows de diferentes gêneros musicais para celebrar essa estação do ano.

Serviço

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco