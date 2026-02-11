InícioDiversão e Arte
Música

Turnê 'All Metal Stars BR' homenageia Andre Matos com show no Toinha

Reunindo Aquiles Priester, Thiago Bianchi e Edu Ardanuy, apresentação no Toinha Brasil Show em março homenageia legado do cantor Andre Matos

Turnê 'All Metal Stars BR' faz homenagem a Andre Matos - (crédito: Divulgação)
Turnê 'All Metal Stars BR' faz homenagem a Andre Matos - (crédito: Divulgação)

A turnê All Metal Stars BR, que reúne Aquiles Priester, Thiago Bianchi e Edu Ardanuy, chega a Brasília no dia 19 de março, com show único no Toinha Brasil Show. A apresentação homenageia Andre Matos, ex-vocalista das bandas Viper, Angra e Shaman que morreu em 2019. Os ingressos custam a partir de R$110 e estão a venda no site TicketArena. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O show celebra as diferentes fases da carreira de Andre, com clássicos do músico e outras canções que raramente foram tocadas ao vivo. Aquiles Priester é ex-baterista da banda Angra; Thiago Bianchi conduziu a segunda fase do Shaman como vocalista; Edu Ardanuy é ex-guitarrista da Dr. Sin, banda que colaborou com Andre Matos na gravação de um DVD. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Dani Matos, irmão de Andre e atual baixista da Viper, também participará da apresentação. A equipe de músicos é formada por Guilherme Torres e Saulo Xakol, guitarrista e baixista, respectivamente, da banda Noturnall; Fabio Laguna, ex-tecladista do Angra; e o cantor Edu Falaschi. O show de Brasília terá ainda a participação especial de duas bandas convidadas: Phornax e Krakkenspit. 

Serviço

All Metal Stars BR

Com Aquiles Priester, Thiago Bianchi e Edu Ardanuy. Em 19 de março, no Toinha Brasil Show (Quadra SOF Sul Quadra 9 SN - Conjunto A - Guará). Ingressos a partir de R$110, à venda no site TIcketArena. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/02/2026 15:42
SIGA
x