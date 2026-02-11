Turnê 'All Metal Stars BR' homenageia Andre Matos com show no Toinha

A turnê All Metal Stars BR, que reúne Aquiles Priester, Thiago Bianchi e Edu Ardanuy, chega a Brasília no dia 19 de março, com show único no Toinha Brasil Show. A apresentação homenageia Andre Matos, ex-vocalista das bandas Viper, Angra e Shaman que morreu em 2019. Os ingressos custam a partir de R$110 e estão a venda no site TicketArena.
O show celebra as diferentes fases da carreira de Andre, com clássicos do músico e outras canções que raramente foram tocadas ao vivo. Aquiles Priester é ex-baterista da banda Angra; Thiago Bianchi conduziu a segunda fase do Shaman como vocalista; Edu Ardanuy é ex-guitarrista da Dr. Sin, banda que colaborou com Andre Matos na gravação de um DVD.
Dani Matos, irmão de Andre e atual baixista da Viper, também participará da apresentação. A equipe de músicos é formada por Guilherme Torres e Saulo Xakol, guitarrista e baixista, respectivamente, da banda Noturnall; Fabio Laguna, ex-tecladista do Angra; e o cantor Edu Falaschi. O show de Brasília terá ainda a participação especial de duas bandas convidadas: Phornax e Krakkenspit.
