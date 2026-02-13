Famosos que produzem conteúdo adulto e você não sabia

As sub-celebridades tem visto no mercado de conteúdo adulto a oportunidade de faturar alto - (crédito: Reprodução / Instagram / @julianabonde / @dadaboladao)

Nos últimos anos o mundo dos conteúdos adultos se mostrou um negócio rentável para famosos que veem neste mercado uma oportunidade extra de renda. Muitas vezes é possível encontrar em plataformas desse meio nomes que muitas vezes não nos lembramos ou até não sabíamos que estavam neste ramo.

Confira:

Ariadna Arantes

A ex-BBB Ariadna Arantes foi uma das pioneiras entre ex-participantes de reality show a apostar no Privacy. A influenciadora utiliza a plataforma para compartilhar conteúdos exclusivos e mais sensuais, aumentando a conexão com os fãs e diversificando as fontes de renda.

Bia Miranda

Conhecida pela participação em realities e pelo forte engajamento nas redes sociais, a influenciadora aposta em conteúdos exclusivos e bastidores da rotina para os assinantes.

Barbie 666

Criadora de conteúdo adulto e fenômeno nas redes, Barbie 666 encontrou um espaço para monetizar diretamente com a base de fãs. A plataforma se tornou uma das principais vitrines do trabalho da criadora.

Caique Aguiar

O ex-participante do reality Fazenda Caique Aguiar surpreendeu parte do público ao anunciar perfil adulto. O influenciador passou a investir em conteúdos exclusivos, ampliando a presença no mercado digital.

Camilla Araújo

A influenciadora digital, Camilla Araújo entrou no Privacy como estratégia para fortalecer a marca pessoal. Ela compartilha conteúdos diferenciados e exclusivos para os assinantes.

Dadá Boladão

Conhecido na internet pelo estilo irreverente, Dadá Boladão também passou a produzir conteúdo para o Privacy. A plataforma virou mais um canal para aproximá-lo do público

Eva Andressa

A musa fitness Eva Andressa também expandiu a atuação digital ao entrar no Privacy. Por lá, oferece conteúdos picantes, incluindo ensaios e bastidores voltados ao público adulto.

Flávio Nakagima

Surfista e ex-reality show, Flávio Nakagima aderiu ao Privacy para compartilhar conteúdos exclusivos com os seguidores. A iniciativa reforça a tendência de famosos diversificarem a produção de conteúdos online.

Geisy Arruda

Figura conhecida da mídia brasileira, Geisy Arruda utiliza o Privacy para publicar conteúdos sensuais. A plataforma se tornou uma extensão da presença digital da famosa.

Hadballa

Ex-participante dos realitys BBB e a Fazenda, Hadballa também apostou no Privacy. O influenciador passou a oferecer conteúdos exclusivos, acompanhando a movimentação de outros famosos no segmento.

Inês Brasil

Ícone da internet brasileira, Inês Brasil encontrou no Privacy uma nova forma de se conectar com fãs. Com seu estilo irreverente, ela oferece conteúdos exclusivos na plataforma.

Juliana Bonde

A vocalista do Bonde do Forró entrou no Privacy para compartilhar conteúdos exclusivos e mais sensuais. A cantora ampliou a atuação para além dos palcos e redes tradicionais.

Luiza Ambiel

Luiza Ambiel foi uma das celebridades a investir cedo em plataformas de conteúdo adulto. No Privacy, a ex-participante da banheira do gugu mantém perfil ativo com ensaios e conteúdos exclusivos.

Marcia Imperator

Conhecida pela participação em programas de auditório nos anos 2000, Marcia Imperator também produz conteúdos para o Privacy. A plataforma marcou o retorno da musa ao foco do público.

MC PH

Com um dos nomes mais conhecidos do mundo do funk, MC PH passou a investir no Privacy como forma de ampliar sua monetização digital. O artista compartilha conteúdos exclusivos com assinantes.

Nayara Yumi

Influenciadora e criadora de conteúdo, Nayara Yumi entrou no Privacy como parte da estratégia de expansão digital, oferecendo materiais diversos para o público.

Rita Cadillac

Ícone da televisão brasileira nas décadas de 1970 e 1980, Rita Cadillac também está no Privacy. A ex-chacrete utiliza a plataforma para manter contato direto com fãs e publicar os conteúdos pagos.

Rosiane Pinheiro

A ex-participante do reality A Fazenda, Rosiane Pinheiro, aderiu ao Privacy seguindo a tendência de celebridades que buscam monetizar os conteúdos.

Vivi Fernandez

Conhecida por ensaios sensuais e participações na TV, Vivi Fernandez encontrou no Privacy uma forma de continuar produzindo conteúdos quentes para um público fiel.

Wagner Santiago





O ex-BBB Wagner Santiago também passou a integrar o time de famosos no Privacy. O artista visual aposta em conteúdos diferenciados e exclusivos para assinantes.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia