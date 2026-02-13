Famosos que produzem conteúdo adulto e você não sabia

Nos últimos anos o mundo dos conteúdos adultos se mostrou um negócio rentável para famosos que veem neste mercado uma oportunidade extra de renda. Muitas vezes é possível encontrar em plataformas desse meio nomes que muitas vezes não nos lembramos ou até não sabíamos que estavam neste ramo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Confira:
Ariadna Arantes
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
- A ex-BBB Ariadna Arantes foi uma das pioneiras entre ex-participantes de reality show a apostar no Privacy. A influenciadora utiliza a plataforma para compartilhar conteúdos exclusivos e mais sensuais, aumentando a conexão com os fãs e diversificando as fontes de renda.
Bia Miranda
- Conhecida pela participação em realities e pelo forte engajamento nas redes sociais, a influenciadora aposta em conteúdos exclusivos e bastidores da rotina para os assinantes.
Barbie 666
- Criadora de conteúdo adulto e fenômeno nas redes, Barbie 666 encontrou um espaço para monetizar diretamente com a base de fãs. A plataforma se tornou uma das principais vitrines do trabalho da criadora.
Caique Aguiar
- O ex-participante do reality Fazenda Caique Aguiar surpreendeu parte do público ao anunciar perfil adulto. O influenciador passou a investir em conteúdos exclusivos, ampliando a presença no mercado digital.
Camilla Araújo
- A influenciadora digital, Camilla Araújo entrou no Privacy como estratégia para fortalecer a marca pessoal. Ela compartilha conteúdos diferenciados e exclusivos para os assinantes.
Dadá Boladão
- Conhecido na internet pelo estilo irreverente, Dadá Boladão também passou a produzir conteúdo para o Privacy. A plataforma virou mais um canal para aproximá-lo do público
Eva Andressa
- A musa fitness Eva Andressa também expandiu a atuação digital ao entrar no Privacy. Por lá, oferece conteúdos picantes, incluindo ensaios e bastidores voltados ao público adulto.
Flávio Nakagima
- Surfista e ex-reality show, Flávio Nakagima aderiu ao Privacy para compartilhar conteúdos exclusivos com os seguidores. A iniciativa reforça a tendência de famosos diversificarem a produção de conteúdos online.
Geisy Arruda
- Figura conhecida da mídia brasileira, Geisy Arruda utiliza o Privacy para publicar conteúdos sensuais. A plataforma se tornou uma extensão da presença digital da famosa.
Hadballa
- Ex-participante dos realitys BBB e a Fazenda, Hadballa também apostou no Privacy. O influenciador passou a oferecer conteúdos exclusivos, acompanhando a movimentação de outros famosos no segmento.
Inês Brasil
- Ícone da internet brasileira, Inês Brasil encontrou no Privacy uma nova forma de se conectar com fãs. Com seu estilo irreverente, ela oferece conteúdos exclusivos na plataforma.
Juliana Bonde
- A vocalista do Bonde do Forró entrou no Privacy para compartilhar conteúdos exclusivos e mais sensuais. A cantora ampliou a atuação para além dos palcos e redes tradicionais.
Luiza Ambiel
- Luiza Ambiel foi uma das celebridades a investir cedo em plataformas de conteúdo adulto. No Privacy, a ex-participante da banheira do gugu mantém perfil ativo com ensaios e conteúdos exclusivos.
Marcia Imperator
- Conhecida pela participação em programas de auditório nos anos 2000, Marcia Imperator também produz conteúdos para o Privacy. A plataforma marcou o retorno da musa ao foco do público.
MC PH
- Com um dos nomes mais conhecidos do mundo do funk, MC PH passou a investir no Privacy como forma de ampliar sua monetização digital. O artista compartilha conteúdos exclusivos com assinantes.
Nayara Yumi
- Influenciadora e criadora de conteúdo, Nayara Yumi entrou no Privacy como parte da estratégia de expansão digital, oferecendo materiais diversos para o público.
Rita Cadillac
- Ícone da televisão brasileira nas décadas de 1970 e 1980, Rita Cadillac também está no Privacy. A ex-chacrete utiliza a plataforma para manter contato direto com fãs e publicar os conteúdos pagos.
- Leia também: Morre o ator sul-coreano Jung Eun-woo, aos 40 anos
Rosiane Pinheiro
- A ex-participante do reality A Fazenda, Rosiane Pinheiro, aderiu ao Privacy seguindo a tendência de celebridades que buscam monetizar os conteúdos.
Vivi Fernandez
- Conhecida por ensaios sensuais e participações na TV, Vivi Fernandez encontrou no Privacy uma forma de continuar produzindo conteúdos quentes para um público fiel.
Wagner Santiago
- O ex-BBB Wagner Santiago também passou a integrar o time de famosos no Privacy. O artista visual aposta em conteúdos diferenciados e exclusivos para assinantes.
*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia
Saiba Mais
- Diversão e Arte Campanha para família de astro de Dawson’s Creek supera US$ 1,3 milhão
- Diversão e Arte O morro dos ventos uivantes: o que muda do livro ao filme?
- Diversão e Arte Henri Castelli reage a boatos sobre patrimônio milionário nos EUA
- Diversão e Arte Sabrina Sato fala sobre exaustão durante maratona no Carnaval
- Diversão e Arte Belo abre o jogo sobre beijo com Viviane Araújo em 'Três Graças'
- Diversão e Arte Banheira do Gugu, 'dança da bundinha' e Jovem Pan: como Shakira conquistou o Brasil
Por Júlio Noronha*
postado em 13/02/2026 13:34 / atualizado em 13/02/2026 13:35