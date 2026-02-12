Com maracatu, piseiro e MPB, Recife abre Carnaval no Marco Zero

Recife, Pernambuco* — Pouco depois das 18h, a Avenida Alfredo Lisboa já estava tomada por foliões em direção à Praça do Marco Zero, no Recife Antigo. Lantejoulas, purpurina e bandeiras coloriram o primeiro dia do "Carnaval do Futuro", que prevê mais de três mil apresentações até a quarta-feira.

A largada da festa misturou piseiro, MPB e o espetáculo “Tumaraca”, que reuniu 13 nações de maracatu em uma celebração coletiva da tradição afro-pernambucana. Subiram ao palco principal artistas como Lenine, homenageado desta edição, além de Anavitória, Priscila Senna, Liniker e João Gomes.

Lenine mesclou canções autorais a clássicos nordestinos, como Dona da Minha Cabeça, de Geraldo Azevedo, reforçando o caráter regional da homenagem.



























A programação segue nesta sexta-feira com o desfile das agremiações campeãs do Grupo Especial, show do Maestro Spok com participações especiais, além de apresentações de Vanessa da Mata, Iza e Raphaela Santos.

Segundo a prefeitura, Recife está entre os nove destinos mais buscados do mundo para o período carnavalesco e a expectativa é que a festa movimente mais de R$ 2 bilhões. Mais de 3 mil profissionais atuam na limpeza, segurança, saúde e infraestrutura ao longo dos dias de folia.