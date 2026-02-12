InícioDiversão e Arte
CARNAVAL 2026

Com maracatu, piseiro e MPB, Recife abre Carnaval no Marco Zero

Avenida Alfredo Lisboa foi tomada por foliões em direção à Praça do Marco Zero, no Recife Antigo

Carnaval de Recife: animação e mistura de ritmos - (crédito: Darcianne Diogo CB/DA Press)
Carnaval de Recife: animação e mistura de ritmos - (crédito: Darcianne Diogo CB/DA Press)

Recife, Pernambuco* — Pouco depois das 18h, a Avenida Alfredo Lisboa já estava tomada por foliões em direção à Praça do Marco Zero, no Recife Antigo. Lantejoulas, purpurina e bandeiras coloriram o primeiro dia do "Carnaval do Futuro", que prevê mais de três mil apresentações até a quarta-feira. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A largada da festa misturou piseiro, MPB e o espetáculo “Tumaraca”, que reuniu 13 nações de maracatu em uma celebração coletiva da tradição afro-pernambucana. Subiram ao palco principal artistas como Lenine, homenageado desta edição, além de Anavitória, Priscila Senna, Liniker e João Gomes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lenine mesclou canções autorais a clássicos nordestinos, como Dona da Minha Cabeça, de Geraldo Azevedo, reforçando o caráter regional da homenagem.

  • 12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife
    12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife Darcianne Diogo CB/DA Press
  • 12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife
    12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife Darcianne Diogo CB/DA Press
  • 12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife LENINE
    12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife LENINE Darcianne Diogo CB/DA Press
  • 12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife LENINE
    12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife LENINE Darcianne Diogo CB/DA Press
  • 12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife LENINE
    12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife LENINE Darcianne Diogo CB/DA Press
  • 12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife LENINE
    12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife LENINE Darcianne Diogo CB/DA Press
  • 12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife LENINE
    12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife LENINE Darcianne Diogo CB/DA Press
  • 12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife LENINE
    12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife LENINE Darcianne Diogo CB/DA Press
  • 12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife
    12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife Darcianne Diogo CB/DA Press
  • 12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife
    12.02.2026 Darcianne Diogo CB/DA Press. Carnaval de Recife Darcianne Diogo CB/DA Press

A programação segue nesta sexta-feira com o desfile das agremiações campeãs do Grupo Especial, show do Maestro Spok com participações especiais, além de apresentações de Vanessa da Mata, Iza e Raphaela Santos.

Segundo a prefeitura, Recife está entre os nove destinos mais buscados do mundo para o período carnavalesco e a expectativa é que a festa movimente mais de R$ 2 bilhões. Mais de 3 mil profissionais atuam na limpeza, segurança, saúde e infraestrutura ao longo dos dias de folia.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 12/02/2026 21:44
SIGA
x