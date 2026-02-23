3ª temporada de 'Wandinha' terá estrela de Hollywood

A terceira temporada de Wandinha ganhou um reforço de peso: Winona Ryder. Segundo o jornal Deadline, a atriz foi escalada para a nova leva de episódios em um papel especial, porém recorrente, com presença ao longo da nova temporada. Detalhes sobre a personagem seguem sob sigilo, bem como a data de lançamento dos novos capítulos.

O anúncio marca mais um encontro de Winona com o diretor Tim Burton, parceiro criativo de longa data. Juntos, eles assinaram títulos como Os Fantasmas se Divertem, Edward Mãos de Tesoura e a animação Frankenweenie. “Estou muito feliz que Winona tenha se juntado a nós, ela se encaixa perfeitamente neste mundo. E ela é uma querida amiga. Sempre me sinto sortudo por trabalhar com ela”, comentou Burton.

Winona recentemente contracenou com Jenna Ortega em Os Fantasmas se Divertem 2, fortalecendo a conexão entre os nomes que agora se reencontram em Nevermore. Na nova fase da série da Netflix, a veterana atuará ao lado de Eva Green, anunciada como Ophelia, irmã de Morticia Addams.

Os criadores Al Gough e Miles Millar também celebraram a chegada da atriz: “Quando se trata de párias, Winona Ryder é a melhor de todos os tempos. Sua parceria lendária com Tim Burton definiu alguns dos personagens mais inesquecíveis do cinema. Adoramos colaborar com ela em Os Fantasmas se Divertem e não poderíamos estar mais felizes em recebê-la em Nevermore.”

