BBB26: irmã rebate suspeitas sobre Chaiany não ser pobre

A participação de Chaiany Andrade no BBB26 tem gerado questionamentos, entre os brothers e sisters e nas redes sociais, sobre a condição financeira da mulher. Parte do público passou a duvidar do relato de Chaiany após a circulação de publicações antigas que mostrariam conquistas da família.

As desconfianças começaram quando internautas encontraram registros de que o pai da participante, Roberto Alves de Andrade, adquiriu uma picape em 2016. Também passaram a circular fotos da brasiliense em viagens para destinos como Copacabana, no Rio de Janeiro, e Arraial d’Ajuda, na Bahia, o que alimentou especulações sobre a real situação econômica dela.

No programa, Chaiany já afirmou que “sujou o nome” ao comprar lanche, relato que reforçou a narrativa de dificuldades financeiras. Diante das suspeitas, a irmã da participante, Roberta Andrade, saiu em defesa da família em entrevista ao jornal Extra.

“As conquistas do meu pai são dele, não dela. Nem minha, são dele. Ele sempre fez tudo pelos filhos, sempre fez até mais do que podia”, declarou.

Roberta, 35 anos, afirmou ainda que a condição financeira do pai não deve ser confundida com a realidade da irmã. Segundo ela, o pai sempre apoiou os filhos e também participa da criação da neta, Lara, filha de Chaiany.

A irmã destacou que a participante entrou no programa com o objetivo de melhorar de vida. “A mais nova de seis filhos está lá lutando pela filha dela, pelo futuro delas. Como ela mesmo disse várias e várias vezes: é o sonho dela poder sustentar a filha financeiramente. Ela não é manipuladora. Não joga sujo”, disse ao jornal carioca.

Roberta também comentou um dos momentos do jogo em que Chaiany precisou mentir durante o chamado duelo de risco para convencer Jordana a trocar de caixa. Para ela, o episódio não demonstra estratégia de manipulação. “Ela nem sabe enganar ninguém, vocês mesmos viram isso. Ninguém sustenta uma máscara. Caráter não se inventa”, afirmou.