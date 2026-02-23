Os 5 melhores filmes com Eva Green que você precisa assistir

Eva Green construiu uma carreira com personagens inesquecíveis, que misturam força, mistério e vulnerabilidade. A atriz francesa, escalada para interpretar Ophelia na série Wandinha, se destaca em Hollywood por escolher papéis desafiadores, longe do óbvio. Para quem deseja conhecer ou revisitar o trabalho dela, preparamos uma lista com cinco atuações marcantes que estão disponíveis no streaming e em plataformas de aluguel.

Cada filme revela uma faceta diferente do seu talento, desde grandes produções de ação até dramas mais intimistas. A seleção a seguir é um ótimo ponto de partida para explorar a filmografia de uma das atrizes mais magnéticas da sua geração.

007 - Cassino Royale (2006)

Neste filme, que redefiniu a franquia James Bond, Eva Green interpreta Vesper Lynd, considerada uma das Bond girls mais memoráveis e complexas da saga. Longe de ser apenas um interesse amoroso, sua personagem é inteligente e fundamental para a jornada do espião. A química com Daniel Craig é um dos pontos altos da produção, e sua atuação conferiu uma profundidade emocional raramente vista nos filmes do agente 007.

Os Sonhadores (2003)

Este foi o filme de estreia de Eva Green no cinema, sob a direção do aclamado Bernardo Bertolucci. Ambientado em Paris durante os protestos estudantis de 1968, o longa explora a relação de três jovens cinéfilos. Sua performance como Isabelle é corajosa e hipnótica, e o papel imediatamente a colocou no radar da crítica internacional como um talento a ser observado.

Proxima (2019)

Em um de seus papéis mais elogiados, Green vive Sarah, uma astronauta que se prepara para uma missão de um ano no espaço. O drama foca no conflito interno da personagem, que precisa lidar com o rigoroso treinamento físico e a dor de se separar de sua filha pequena. É uma atuação contida e poderosa, que mostra sua capacidade de transmitir emoções complexas sem excessos.

O Lar das Crianças Peculiares (2016)

Nesta fantasia dirigida por Tim Burton, Eva Green dá vida à senhorita Peregrine, a enigmática e protetora diretora de um orfanato para crianças com habilidades especiais. A personagem combina elegância, autoridade e um toque de excentricidade, características que se encaixam perfeitamente no estilo da atriz e no universo do cineasta. O filme é uma aventura visualmente rica e cativante.

300: A Ascensão do Império (2014)

Eva Green rouba a cena como Artemísia, a implacável comandante da marinha persa. Embora o filme seja focado na ação e nos efeitos visuais, sua atuação como vilã foi amplamente destacada como o grande trunfo da produção. Ela entrega uma personagem cruel, carismática e com uma história de fundo convincente, tornando-se uma adversária memorável para os heróis gregos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.