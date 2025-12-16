Águas Claras lidera ranking de melhores lugares para flertar no DF

Brasilienses que transitam entre lugares da cidade na busca pelo melhor lugar para namorar chegaram em um consenso: Águas Claras é o local favorito dos moradores do DF para flertar. É o que indica a Retrospectiva 2025 do aplicativo de relacionamentos Happn, que analisou dados regionais de milhões de usuários para mapear as regiões administrativas que mais trocam likes e marcam encontros.

Em segundo lugar no ranking, está a Asa Sul, seguida pelo Sudoeste e Cruzeiro respectivamente. A Asa Norte ocupa o 5º lugar da lista, continuado por Guará, Taguatinga e Lago Norte. Nas últimas posições dos 10 colocados, encontram-se o Noroeste e o Lago Sul.

Confira os lugares preferidos dos usuários do app para flertar no Distrito Federal:

Águas Claras Asa Sul Sudoeste Cruzeiro Asa Norte Guará Taguatinga Lago Norte Noroeste Lago Sul

