Águas Claras lidera ranking de melhores lugares para flertar no DF

Retrospectiva 2025 do Happn analisou milhões de interações e revelou as regiões do DF onde mais acontecem trocas de likes e encontros marcados

Águas Claras lidera, seguida por Asa Sul e Sudoeste - (crédito: ADEMI-DF/Divulgação)
Brasilienses que transitam entre lugares da cidade na busca pelo melhor lugar para namorar chegaram em um consenso: Águas Claras é o local favorito dos moradores do DF para flertar. É o que indica a Retrospectiva 2025 do aplicativo de relacionamentos Happn, que analisou dados regionais de milhões de usuários para mapear as regiões administrativas que mais trocam likes e marcam encontros. 

Em segundo lugar no ranking, está a Asa Sul, seguida pelo Sudoeste e Cruzeiro respectivamente. A Asa Norte ocupa o 5º lugar da lista, continuado por Guará, Taguatinga e Lago Norte. Nas últimas posições dos 10 colocados, encontram-se o Noroeste e o Lago Sul

Confira os lugares preferidos dos usuários do app para flertar no Distrito Federal:

  1. Águas Claras
  2. Asa Sul
  3. Sudoeste
  4. Cruzeiro
  5. Asa Norte
  6. Guará
  7. Taguatinga
  8. Lago Norte
  9. Noroeste
  10. Lago Sul

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 16/12/2025 15:51 / atualizado em 16/12/2025 16:06
