Padre Fábio de Melo lança single sobre o Nordeste

Intitulado “O beijo que vós me nordestes”, disco idealizado por Padre Fábio de Melo há anos atrás e gravado em 2022, tem primeiro single lançado em todas as plataformas digitais dia 26 de fevereiro. O repertório é dominado por músicas de compositores nordestinos.

O primeiro single, faixa produzida por José Milton e com arranjo de Cristovão Bastos, é um clássico do músico Dominguinhos: Quem me levará sou eu. A música fala sobre autonomia, liberdade e espírito de quem escolhe o próprio caminho.

O Padre Fábio de Melo conta como escolheu a música para ser gravada e o motivo de estar presente no disco. “Há desertos que ninguém pode atravessar por nós. Ainda que tenhamos alguém ao lado, o vencer cada passo será na mais absoluta solidão. É íntima a coragem que pode nos resgatar. Num momento em que vivia um dos maiores desafios da minha vida, ouvi, como se fosse pela primeira vez, o clássico de Domingos. A música rasgou minha alma e me fez entender que nunca posso esperar do outro o que só eu posso me oferecer. Mesmo que alguém esteja segurando minha mão, quem me levará sou eu”, diz.

Caetano Veloso, Gilberto Gil e Elba Ramalho são alguns dos nomes que devem ser, também, reverenciados no disco do cantor que se destaca por sua versatilidade.