InícioDiversão e Arte
TRAGÉDIA

"O dia em que o rock morreu": os 30 anos do fim dos Mamonas Assassinas

Especial do Correio mostra cobertura dos últimos passos da banda em vida, em Brasília, e acidente aéreo fatal na Serra da Cantareira que findou trajetória meteórica

Membros da banda Mamonas Assassinas batem continência em forma de agradecimento aos presentes durante último show do grupo, em Brasília - (crédito: Tina Coelho/CB/D.A Press)
Membros da banda Mamonas Assassinas batem continência em forma de agradecimento aos presentes durante último show do grupo, em Brasília - (crédito: Tina Coelho/CB/D.A Press)

Luto, lágrimas e confusão. Assim foi o desfecho daquele 2 de março de 1996. Era fim da noite de um sábado. Às 23h30, o avião que carregava os cinco integrantes da banda paulistana de rock, os Mamonas Assassinas, além de quatro outras pessoas, se chocou contra a Serra da Cantareira, ao norte da cidade de São Paulo. O retorno foi impedido por um erro de planejamento da aterrissagem. Assim, a trajetória do conjunto formado em Guarulhos apenas um ano antes chegou ao fim.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli voltavam para casa para passar férias. Seria o início do período de descanso após oito meses da turnê de lançamento do primeiro e único disco do conjunto — de nome homônimo ao do grupo. Naquela mesma noite, 4 mil pessoas estiveram no Mané Garrincha para acompanhar o show de encerramento da tour, que rodou o país. Aquela veio a ser a performance final dos Mamonas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Correio noticiou a tragédia, que ocorreu pouco depois da apresentação final, na capital. A passagem da banda por Brasília foi breve. Durou pouco mais de três horas. 

Na sexta-feira, dia 1º de março, o conjunto se apresentou em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, durante o dia. À noite, foram a Piracicaba, no interior paulista. Na manhã seguinte, fizeram uma breve pausa em casa, em Guarulhos, antes de voar para Brasília. O pouso na capital ocorreu às 18h20. O quinteto chegou ao Mané Garrincha apenas 40 minutos depois. “‘Esse é o nosso último show!’, gritaram juntos, de mãos dadas, minutos antes de subirem ao palco, às 19h50”, conforme destacou a reportagem, à época.

Com uma continência, saudaram a plateia presente no local para assistir à derradeira performance. “Os super-heróis da criançada desapareceram tragicamente. Vão deixar saudades e tristeza nos mais novos. Eles terão que aprender mais cedo do que se esperava a enfrentar o lado ruim da vida: a morte”, destacou a reportagem do Correio.

Além de ter destacado a causa da tragédia, motivada por um erro de manobra do piloto em tentativa de arremeter a aeronave, e o luto dos fãs, com diferentes manifestos em meio ao sofrimento, a reportagem foi ao velório do conjunto. Em Guarulhos, 100 mil fãs choraram as mortes dos Mamonas durante uma cerimônia de despedida. “Crianças e jovens enfileirados formaram um carrossel ininterrupto que girou 12 horas na frente dos sete caixões lacrados, colocados lado a lado na quadra de esportes do Estádio Paschoal Thomeu”, destacou o texto do Correio.

Houve ainda um tumulto no cemitério e revelações sobre o acidente aéreo. Naquela segunda-feira de luto, milhares de fãs passaram mal com o calor excessivo em Guarulhos durante a tentativa de acompanhar o funeral de perto. A cerimônia de enterro foi limitada a familiares e pessoas mais próximas dos músicos. A confusão foi grande. Alguns dos próprios integrantes da família não conseguiram entrar no Cemitério Primaveras I.

Líder da banda, Dinho afirmou, de acordo com a reportagem, às vésperas da ida à Brasília, que estava descontente com a escolha de voar no avião Learjet 25D, de prefixo PT-LSD. Nos três meses anteriores à tragédia, os Mamonas fizeram todas as viagens a bordo do avião West Wind, pilotado pelo experiente comandante José de Faria Pereira Sobrinho, de 73 anos.

Em entrevista ao Correio, o piloto afirmou acreditar que Jorge Luiz Germano Martins, no comando do meio de transporte, cometeu uma falha. "Pelo que percebi, o piloto estava embalado e alto demais e não teria executado a aproximação correta do aeroporto, além de errar no momento da arremetida. Pode ter sido falta de experiência", explicou. Dessa maneira, formou-se a tragédia. "A piada não tem mais graça. Os Mamonas Assassinas se foram tão rápido quanto apareceram", destacou a reportagem durante a cobertura.

Confira a cobertura feita pelo Correio Braziliense, em março de 1996: 

  • Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas
    Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas Cedoc / CB
  • Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas
    Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas Cedoc / CB
  • Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas
    Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas Cedoc / CB
  • Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas
    Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas Cedoc / CB
  • Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas
    Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas Cedoc / CB
  • Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas
    Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas Cedoc / CB
  • Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas
    Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas Cedoc / CB
  • Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas
    Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas Cedoc / CB
  • Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas
    Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas Cedoc / CB
  • Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas
    Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas Cedoc / CB
  • Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas
    Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas Cedoc / CB
  • Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas
    Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas Cedoc / CB
  • Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas
    Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas Cedoc / CB
  • Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas
    Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas Cedoc / CB
  • Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas
    Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas Cedoc / CB
  • Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas
    Acervo da cobertura do Correio Braziliense sobre o acidente que vitimou os integrantes da banda Mamonas Assassinas Cedoc / CB

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 02/03/2026 03:17
SIGA
x