"O dia em que o rock morreu": os 30 anos do fim dos Mamonas Assassinas

Membros da banda Mamonas Assassinas batem continência em forma de agradecimento aos presentes durante último show do grupo, em Brasília - (crédito: Tina Coelho/CB/D.A Press)

Luto, lágrimas e confusão. Assim foi o desfecho daquele 2 de março de 1996. Era fim da noite de um sábado. Às 23h30, o avião que carregava os cinco integrantes da banda paulistana de rock, os Mamonas Assassinas, além de quatro outras pessoas, se chocou contra a Serra da Cantareira, ao norte da cidade de São Paulo. O retorno foi impedido por um erro de planejamento da aterrissagem. Assim, a trajetória do conjunto formado em Guarulhos apenas um ano antes chegou ao fim.

Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli voltavam para casa para passar férias. Seria o início do período de descanso após oito meses da turnê de lançamento do primeiro e único disco do conjunto — de nome homônimo ao do grupo. Naquela mesma noite, 4 mil pessoas estiveram no Mané Garrincha para acompanhar o show de encerramento da tour, que rodou o país. Aquela veio a ser a performance final dos Mamonas.

O Correio noticiou a tragédia, que ocorreu pouco depois da apresentação final, na capital. A passagem da banda por Brasília foi breve. Durou pouco mais de três horas.

Na sexta-feira, dia 1º de março, o conjunto se apresentou em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, durante o dia. À noite, foram a Piracicaba, no interior paulista. Na manhã seguinte, fizeram uma breve pausa em casa, em Guarulhos, antes de voar para Brasília. O pouso na capital ocorreu às 18h20. O quinteto chegou ao Mané Garrincha apenas 40 minutos depois. “‘Esse é o nosso último show!’, gritaram juntos, de mãos dadas, minutos antes de subirem ao palco, às 19h50”, conforme destacou a reportagem, à época.

Com uma continência, saudaram a plateia presente no local para assistir à derradeira performance. “Os super-heróis da criançada desapareceram tragicamente. Vão deixar saudades e tristeza nos mais novos. Eles terão que aprender mais cedo do que se esperava a enfrentar o lado ruim da vida: a morte”, destacou a reportagem do Correio.

Além de ter destacado a causa da tragédia, motivada por um erro de manobra do piloto em tentativa de arremeter a aeronave, e o luto dos fãs, com diferentes manifestos em meio ao sofrimento, a reportagem foi ao velório do conjunto. Em Guarulhos, 100 mil fãs choraram as mortes dos Mamonas durante uma cerimônia de despedida. “Crianças e jovens enfileirados formaram um carrossel ininterrupto que girou 12 horas na frente dos sete caixões lacrados, colocados lado a lado na quadra de esportes do Estádio Paschoal Thomeu”, destacou o texto do Correio.

Houve ainda um tumulto no cemitério e revelações sobre o acidente aéreo. Naquela segunda-feira de luto, milhares de fãs passaram mal com o calor excessivo em Guarulhos durante a tentativa de acompanhar o funeral de perto. A cerimônia de enterro foi limitada a familiares e pessoas mais próximas dos músicos. A confusão foi grande. Alguns dos próprios integrantes da família não conseguiram entrar no Cemitério Primaveras I.

Líder da banda, Dinho afirmou, de acordo com a reportagem, às vésperas da ida à Brasília, que estava descontente com a escolha de voar no avião Learjet 25D, de prefixo PT-LSD. Nos três meses anteriores à tragédia, os Mamonas fizeram todas as viagens a bordo do avião West Wind, pilotado pelo experiente comandante José de Faria Pereira Sobrinho, de 73 anos.

Em entrevista ao Correio, o piloto afirmou acreditar que Jorge Luiz Germano Martins, no comando do meio de transporte, cometeu uma falha. "Pelo que percebi, o piloto estava embalado e alto demais e não teria executado a aproximação correta do aeroporto, além de errar no momento da arremetida. Pode ter sido falta de experiência", explicou. Dessa maneira, formou-se a tragédia. "A piada não tem mais graça. Os Mamonas Assassinas se foram tão rápido quanto apareceram", destacou a reportagem durante a cobertura.

