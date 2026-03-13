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Com cinco horas de duração, nova versão de Kill Bill chega ao Cine Brasília

Montagem dos dois volumes clássicos da obra lidera as estreias da semana ao lado do documentário brasileiro 'Hora do Recreio' e a animação australiana 'A Sapatona Galáctica'

Uma Thurman em Kill Bill - (crédito: Divulgação)
Uma Thurman em Kill Bill - (crédito: Divulgação)

A versão definitiva do clássico de Quentin Tarantino Kill Bill: The Whole Bloody Affair chega ao Cine Brasília neste sábado (14/3) em uma sessão de  cinco horas de duração. Os dois filmes foram lançados, originalmente, em 2003 e 2004. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do cinema ou no site, sendo R$20 (inteira) e R$10 (meia). 

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Além de ser um filme de ação, Kill Bill é um dos trabalhos mais emblemáticos da carreira de Tarantino, conhecido por filmes como Pulp Fiction: Tempos de Violência e Bastardos Inglórios. A produção recebeu inspiração de filmes de kung fu, cinema de samurai, westerns italianos e animes japoneses. O longa inovou ao trazer lutas marcantes, uma trilha sonora icônica e uma estética visual que mistura violência estilizada com referências pop. 

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Entre o material inédito da nova versão, inclui-se uma sequência de aproximadamente sete minutos em anime, produzida pelo estúdio japonês Production I.G. com o objetivo de reforçar o diálogo do filme com a cultura pop japonesa. Além disso, trechos que haviam sido anteriormente suavizados nas versões originais, agora exibem a violência gráfica e o uso expressivo das cores exatamente como planejado pelo diretor.    

A narrativa acompanha o despertar e a vingança de Beatrix Kiddo (Uma Thurman), uma ex-integrante do esquadrão de assassinos Deadly Viper Assassination Squad, que foi traída por seus antigos parceiros e deixada à beira da morte no dia do seu casamento. A protagonista então inicia uma jornada implacável de vingança contra cada um, incluindo Bill (David Carradine), o seu antigo mentor e amante. 

Além do relançamento de Kill Bill, a programação do Cine Brasília também conta com outras duas estreias, sendo uma delas o documentário brasileiro Hora do Recreio, que trata sobre a educação pública no Rio de Janeiro a partir da perspectiva dos próprios estudantes. Já a animação australiana A Sapatona Galáctica é uma ficção científica que conta a história da princesa Saira, herdeira de um planeta governado por rainhas lésbicas.        

Após estrear na programação da semana passada, o filme São Paulo Sociedade Anônima ganha mais espaço na grade ao longo desta semana. Lançada em 1965, a trama gira em meio ao intenso processo de industrialização e urbanização do Brasil, com foco na capital paulista entre o fim dos anos 1950 e o início da década de 1960. 

Os filmes Kill Bill: The Whole Bloody Affair e São Paulo Sociedade Anônima têm recursos de acessibilidade de Libras, audiodescrição e legendas através do aplicativo MLoad e PingPay respectivamente. 

Confira a programação de 12 a 18 de março: 

QUINTA-FEIRA (12/3)
10h00 — Mostra Oscar 2026 - A Pequena Amélie
14h30 — Mostra Oscar 2026 - Sirât
16h50 — A Sapatona Galáctica
18h40 — São Paulo Sociedade Anônima
20h50 — O Estacionamento (curta-metragem) + Hora do Recreio

SEXTA-FEIRA (13/3)
10h00 — Mostra Oscar 2026 - Sirât
14h30 — Mostra Oscar 2026 - Kokuho: O Preço da Perfeição
18h10 — O Estacionamento (curta-metragem) + Hora do Recreio
20h30 — São Paulo Sociedade Anônima

SÁBADO (14/3)
11h00 — Mostra Oscar 2026 - A Pequena Amélie
14h30 — Mostra Oscar 2026 - Sirât
17h00 — Kill Bill: The Whole Bloody Affair

DOMINGO (15/3)
11h00 — Mostra Oscar 2026 - O Agente Secreto
14h30 — Mostra Oscar 2026 - O Agente Secreto

SEGUNDA-FEIRA (16/3)
14h30 — Mostra Oscar 2026 - Avatar 3: Fogo e Cinzas
18h10 — Kill Bill: The Whole Bloody Affair

TERÇA-FEIRA (17/3)
14h00 — Mostra Oscar 2026 - A Pequena Amélie
15h35 — Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
18h10 — O Estacionamento (curta-metragem) + Hora do Recreio
20h30 — A Sapatona Galáctica

QUARTA-FEIRA (18/3)
10h00 — Mostra Oscar 2026 - A Pequena Amélie
15h00 — Mostra Oscar 2026 - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
18h10 — O Estacionamento (curta-metragem) + Hora do Recreio
20h30 — São Paulo Sociedade Anônima

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/03/2026 11:54
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