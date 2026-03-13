Com cinco horas de duração, nova versão de Kill Bill chega ao Cine Brasília

A versão definitiva do clássico de Quentin Tarantino Kill Bill: The Whole Bloody Affair chega ao Cine Brasília neste sábado (14/3) em uma sessão de cinco horas de duração. Os dois filmes foram lançados, originalmente, em 2003 e 2004. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do cinema ou no site, sendo R$20 (inteira) e R$10 (meia).

Além de ser um filme de ação, Kill Bill é um dos trabalhos mais emblemáticos da carreira de Tarantino, conhecido por filmes como Pulp Fiction: Tempos de Violência e Bastardos Inglórios. A produção recebeu inspiração de filmes de kung fu, cinema de samurai, westerns italianos e animes japoneses. O longa inovou ao trazer lutas marcantes, uma trilha sonora icônica e uma estética visual que mistura violência estilizada com referências pop.

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Entre o material inédito da nova versão, inclui-se uma sequência de aproximadamente sete minutos em anime, produzida pelo estúdio japonês Production I.G. com o objetivo de reforçar o diálogo do filme com a cultura pop japonesa. Além disso, trechos que haviam sido anteriormente suavizados nas versões originais, agora exibem a violência gráfica e o uso expressivo das cores exatamente como planejado pelo diretor.

A narrativa acompanha o despertar e a vingança de Beatrix Kiddo (Uma Thurman), uma ex-integrante do esquadrão de assassinos Deadly Viper Assassination Squad, que foi traída por seus antigos parceiros e deixada à beira da morte no dia do seu casamento. A protagonista então inicia uma jornada implacável de vingança contra cada um, incluindo Bill (David Carradine), o seu antigo mentor e amante.

Além do relançamento de Kill Bill, a programação do Cine Brasília também conta com outras duas estreias, sendo uma delas o documentário brasileiro Hora do Recreio, que trata sobre a educação pública no Rio de Janeiro a partir da perspectiva dos próprios estudantes. Já a animação australiana A Sapatona Galáctica é uma ficção científica que conta a história da princesa Saira, herdeira de um planeta governado por rainhas lésbicas.

Após estrear na programação da semana passada, o filme São Paulo Sociedade Anônima ganha mais espaço na grade ao longo desta semana. Lançada em 1965, a trama gira em meio ao intenso processo de industrialização e urbanização do Brasil, com foco na capital paulista entre o fim dos anos 1950 e o início da década de 1960.

Os filmes Kill Bill: The Whole Bloody Affair e São Paulo Sociedade Anônima têm recursos de acessibilidade de Libras, audiodescrição e legendas através do aplicativo MLoad e PingPay respectivamente.

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Confira a programação de 12 a 18 de março:

QUINTA-FEIRA (12/3)

10h00 — Mostra Oscar 2026 - A Pequena Amélie

14h30 — Mostra Oscar 2026 - Sirât

16h50 — A Sapatona Galáctica

18h40 — São Paulo Sociedade Anônima

20h50 — O Estacionamento (curta-metragem) + Hora do Recreio

SEXTA-FEIRA (13/3)

10h00 — Mostra Oscar 2026 - Sirât

14h30 — Mostra Oscar 2026 - Kokuho: O Preço da Perfeição

18h10 — O Estacionamento (curta-metragem) + Hora do Recreio

20h30 — São Paulo Sociedade Anônima

SÁBADO (14/3)

11h00 — Mostra Oscar 2026 - A Pequena Amélie

14h30 — Mostra Oscar 2026 - Sirât

17h00 — Kill Bill: The Whole Bloody Affair

DOMINGO (15/3)

11h00 — Mostra Oscar 2026 - O Agente Secreto

14h30 — Mostra Oscar 2026 - O Agente Secreto

SEGUNDA-FEIRA (16/3)

14h30 — Mostra Oscar 2026 - Avatar 3: Fogo e Cinzas

18h10 — Kill Bill: The Whole Bloody Affair

TERÇA-FEIRA (17/3)

14h00 — Mostra Oscar 2026 - A Pequena Amélie

15h35 — Song Sung Blue: Um Sonho a Dois

18h10 — O Estacionamento (curta-metragem) + Hora do Recreio

20h30 — A Sapatona Galáctica

QUARTA-FEIRA (18/3)

10h00 — Mostra Oscar 2026 - A Pequena Amélie

15h00 — Mostra Oscar 2026 - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

18h10 — O Estacionamento (curta-metragem) + Hora do Recreio

20h30 — São Paulo Sociedade Anônima