A última taça: Delacruz encerra turnê de Vinho em Brasília

O tempo é, para a arte e para o vinho, o melhor curador. Para Delacruz, ele foi o responsável em transformar a urgência do rap em harmonias mais sofisticadas que traduzem vivências e reflexões sobre o amor, tempo e amadurecimento.

A turnê Vinho chega ao fim neste sábado (14/3), em Brasília, depois de percorrer o Brasil e Portugal e provar que o R&B brasileiro tem encontrado sua melhor forma na paciência.

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Foi entre uma taça e outra de conversa que o cantor contou ao Correio como a capital federal abraça o encerramento que celebra a evolução do seu som — que sempre quis ser R&B. Apesar de ter se lançado no rap e compreender a importância social, diz que sempre foi romântico na escrita e entendeu que “era melhor quando falava sobre amor”.

Delacruz conta que o show tem peso especial para ele porque marca o encerramento de um ciclo muito bonito. “Já estou triste de fechar esse ciclo, mas também muito feliz e realizado por ter tido toda essa conexão com meu público. Em breve vamos continuar com os novos projetos, mas com certeza a turnê de Vinho vai ficar para história”, diz.

A turnê é um projeto ligado À trajetória pessoal de Delacruz, mas a ideia é externar isso ao público por meio da experiência. “No palco, a ideia é transformar tudo isso em experiência. Desde que a gente começou o tour, a gente tem levado essa vivência pros meus fãs e eu fico muito admirado como todo mundo canta, dança e curte cada momento”, conta o cantor.

Os shows são uma celebração do novo momento na carreira de Delacruz, que pela primeira vez está realizando uma turnê, mas também traz à tona grandes sucessos de sua carreira. “O Vinho é o coração do show e conduz grande parte do repertório. Vou apresentar faixas que eu amo, como Tão Bem; Afrodite, que gravei com a IZA, que todos sabem que sou muito fã. Mas também gosto de trazer outras músicas importantes da minha trajetória, que o público acompanha há mais tempo, além da nova faixa que os fãs têm pedido muito: Pensando Direito, com meu querido Péricles, que assim como a música da IZA, foi um sonho gravar, realizar e agora, cantar nos shows”.

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E para selar a safra de sucessos, Brasília é o cenário ideal. O cantor conta que já viveu coisas especiais na cidade e isso torna tudo mais simbólico. “Depois de passar por tantas cidades do Brasil e por Portugal, fechar essa jornada em Brasília é uma forma bonita de celebrar tudo que essa turnê representou. Espero que geral curta muito e cante muito com a gente. Vou entregar o melhor show pra todos, podem ter certeza”, finaliza Delacruz.





Serviço

Turnê Vinho

Sábado (14/3), a partir das 20h na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil, Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17 20). Ingresso a partir de R$100 no Sympla. Não indicado para menores de 18 anos.



