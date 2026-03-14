Acabou? Eliezer irrita Viih Tube com preparativos para casamento

Os preparativos para o casamento de Viih Tube, de 25 anos, e Eliezer, de 36, renderam um momento curioso entre o casal. Nas redes sociais, o influenciador contou que acabou levando uma bronca da noiva ao comentar que pretendia deixar para escolher o terno apenas um mês antes da cerimônia. A história foi compartilhada com os seguidores de forma bem-humorada e rapidamente chamou atenção dos fãs.

De acordo com Eliezer, a conversa começou quando Viih Tube perguntou quando ele iria procurar o traje para o casamento. O influenciador explicou que não estava muito preocupado com o prazo. Quando a Vi foi fazer o vestido dela, ela me perguntou: E você, vai ver seu terno quando?, contou. Ele então respondeu de maneira descontraída: Ah, eu vou achar uma loja que aluga terno. Eu vou alugar meu terno, tipo, lá no mês, relembrou.

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A resposta não agradou Viih Tube, que reagiu imediatamente. Segundo Eliezer, ela demonstrou irritação com a falta de planejamento. Ela falou: O quê? Eu tô vendo o meu vestido desde o ano passado. Você vai deixar para ver seu terno em cima da hora?, relatou ele. Em mensagens trocadas depois da conversa, a influenciadora reforçou o descontentamento: Depois que você falou que vai ver o seu terno faltando um mês para o casamento, você não precisa dizer mais nada. Eu já entendi tudo.

Tentando amenizar a situação, Eliezer respondeu: Entendeu o quê, amor? Pelo amor de Deus. Foi só modo de dizer, porque eu nunca casei. A noiva, porém, manteve o tom firme e respondeu: Do jeito que você tá animado, daqui a pouco vai continuar sem casar". Após a brincadeira que virou discussão, o ex-BBB contou que decidiu adiantar os preparativos e já começou a procurar o terno para o grande dia.

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