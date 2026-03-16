Conheça Amy Madigan, vencedora como atriz coadjuvante do Oscar 2026

A atriz Amy Madigan venceu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar 2026 ao interpretar Gladys Lilly no terror A hora do mal. O reconhecimento consagra uma carreira marcada por personagens intensos e presença constante no cinema. A vitória também chama atenção por um feito raro: a atriz voltou a ser indicada ao prêmio cerca de quarenta anos após sua primeira nomeação.
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Madigan recebeu a primeira indicação ao Oscar pela atuação em Twice in a Lifetime. Ao longo da carreira, também se destacou em produções como Field of Dreams e Gone Baby Gone. Esses papéis ajudaram a consolidar a reputação como uma intérprete consistente em diferentes gêneros.
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A nova indicação, quatro décadas depois da primeira, reforça a longevidade da trajetória artística. Além do Oscar, a atriz coleciona quatro indicações ao Globo de Ouro e uma indicação ao Critics Choice Movie, a qual ela venceu. A estatueta celebra não apenas um papel específico, mas também a permanência de uma atriz que atravessou gerações da indústria cinematográfica.
*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.
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