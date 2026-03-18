Felca vira alvo de ataques após ECA digital entrar em vigor

O nome de Felca voltou ao centro das discussões nas redes sociais após a entrada em vigor da legislação que acabou sendo associada ao influenciador digital. A Lei nº 15.211 de 2025, apelidada de Lei Felca ou Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, passou a valer nesta terça-feira (17/3) e estabelece um conjunto de regras voltadas à proteção de menores de 18 anos no ambiente digital.

Diante da repercussão, Felca reagiu publicamente. Nesta quarta-feira (18/3), ele publicou uma das mensagens que recebeu desde a aprovação da medida. “Lá vamos nós de novo”, escreveu antes de exibir o conteúdo, que, ao que tudo indica, foi enviado por um menor de idade.

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No texto, o remetente questiona os impactos das novas restrições: “Ô querido, a lei que criou essa merda aí que menor de 16 não vai poder mexer em nenhum aplicativo… como que eu vou falar com a minha mãe? Você está achando o quê? Como que eu vou mandar mensagem para minha família? E se eu morrer, quem vai falar por mim se eu não tiver 16 anos?”.

As críticas não ficaram restritas às mensagens privadas. No X (antigo Twitter), usuários também direcionaram ataques ao influenciador. “Que inferno, agora tudo tem que confirmar idade, te odeio Felca!”, escreveu uma pessoa. Outro comentou: “Acho que sou um dos únicos caras de esquerda que acha essa Lei Felca extremamente mal feita”. Já um terceiro publicou: “Petição para buscar o Felca e espancar ele”.

Entre os principais pontos do ECA digital, estão a exigência de mecanismos mais rigorosos de verificação de idade, o reforço da supervisão parental e a criação de ferramentas que facilitem a remoção de conteúdos considerados inadequados para menores. A proposta foi aprovada na Câmara em agosto de 2025 e tramitou em ritmo acelerado no Congresso, impulsionada pelo debate público sobre a exploração de crianças nas redes sociais.

O tema ganhou força após denúncias feitas por Felca. Em um vídeo, ele abordou o que chamou de “adultização”, apresentando casos em que crianças e adolescentes foram expostos na internet em troca de benefícios, muitas vezes com participação das próprias famílias.