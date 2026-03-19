Zé Regino comemora 35 anos de palhaçaria com novo espetáculo

Ator Zé Regino vive a saga de um músico pouco talentoso e muito atrapalhado que, ao chegar para apresentar seu concerto de rabeca, se vê obrigado a montar o próprio palco - (crédito: Patrícia Lins/Divulgação)

A vantagem de desenvolver um personagem por 35 anos é evoluir junto com ele, diz Zé Regino. O diretor, dramaturgo e artista leva o palhaço Zambelê Badalo do Tuiuiú ao palco do Teatro Brasília Shopping em cinco sessões de sexta-feira (20/3) a domingo (29/3). “Zambelê traduz muita coisa de mim, muita coisa que até gostaria de nem ter.” Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para 20% da lotação; os outros 80% custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

O espetáculo solo CATÁSTROFE – O Concerto, define Regino, é simples. As ações e o gestual estão em primeiro plano, enquanto as palavras servem de apoio em determinados momentos das piadas. Outros elementos cênicos são utilizados a partir do que o público coloca. “É uma obra relacional. A narrativa se constrói a partir dessa relação com a plateia. É bem diferente de um texto dramático, um Shakespeare, onde cada palavra tem um peso, cada frase tem a sua poética.”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A técnica de Regino, utilizada também em apresentações para bebês, se volta ao público adulto neste novo espetáculo. “O que é importante antes de qualquer coisa é estabelecer a relação mais genuína possível com o público”, comenta o ator. A peça integra a Mostra Teatral de Brasília, apresentada pelo Ministério da Cultura e Grupo Bali, via Lei Rouanet, com patrocínio da Paulo Octávio Investimentos e apoio do Brasília Shopping.





Serviço





CATÁSTROFE – O Concerto, de Zé Regino





Nesta sexta-feira (20/3), sábado (21/3) e domingo (22/3) e 28 e 29 (sexta e sábado), de março, sempre às 20h, no Teatro Brasília Shopping. Ingressos: R$ 40 (inteira); e R$ 20 (meia), ingresso popular (20% da lotação); e R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), o restante. Recomendado para maiores de 12 anos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel